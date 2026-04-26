HKSがピストンリング「TYPE-LF」87.0モデルを拡充、SR20DET用ニッケルメッキピストンキットに対応

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）が、同社製ピストンキット向けピストンリング「TYPE-LF（ローフリクション）」のΦ87.0モデルに、ニッケルメッキピストンキットSR20DET用の「N24 Φ87.0 4セット」を追加した。税込み価格は2万9700円。

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「TYPE-LF」は最新技術を盛り込んだピストンリングで、過酷な条件下でも最大限の性能を発揮できるよう最新の理論で設計されている。TOPリング・2NDリング・OILリングの3種で構成され、それぞれに独自の改良が施されている。

TOPリングでは、従来品と比べて常温時の合口部のガス通路面積を約27％縮小し、ブローバイガス量を低減した。膨張係数の高い材料を採用することで、運転時（高温時）においても合口隙間を約88％削減している。また、熱伝導率が従来品より約37％高い材料を採用し、ピストンの冷却性能向上とリング溝の摩耗抑制を実現した。リング張力を下げてフリクションを低減するとともに、表面処理を初期なじみ性重視の仕様とし、被膜厚さの変更により従来品以上の耐久寿命を確保している。

ニッケルメッキピストンキットSR20DET用「N24 Φ87.0 4セット」

2NDリングは合口隙間を約25％拡大してセカンドランド圧力を低減し、TOPリングのフラッタリング（リングが溝の中で暴れる現象）を抑えてシール力を向上させた。リング張力は従来品から約18％低減し、フリクション削減に貢献している。

OILリングは従来の2ピース構造から3ピース構造に変更し、リング張力を約10％低減することで大幅なフリクション抑制を実現した。張力を低減しながらもオイル消費を増加させない構造を採用しており、オイルを掻く本来の機能は損なわれていない。

今回追加された「N24 Φ87.0 4セット］［21005-AN024］は、SR20DET用「ニッケルメッキピストンキット SR20 Φ87」［2103-RN025］に対応する。

なお、Φ87.0モデルの「TYPE-LF」は4SETと6SETの2種類が用意されており、2JZ-GTE・RB26DETT・SR20DETなど複数のエンジン型式向けピストンキットに対応している。今後は他サイズについても順次リニューアルが実施される予定だ。