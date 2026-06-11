ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ジムニーノマド』を40mmリフトアップ、テインから4WD用「4x4ダンパースポーツ」発売

テイン 4x4ダンパースポーツ　ジムニーノマド装着例（基準車高純正比　フロント：55mmアップ / リア：45mmアップ）
  • テイン 4x4ダンパースポーツ　ジムニーノマド装着例（基準車高純正比　フロント：55mmアップ / リア：45mmアップ）
  • テイン 4x4ダンパースポーツ　ジムニーノマド装着例（基準車高純正比　フロント：55mmアップ / リア：45mmアップ）
  • テイン 4x4ダンパースポーツ　ジムニーノマド装着例（基準車高純正比　フロント：55mmアップ / リア：45mmアップ）
  • テイン 4x4ダンパースポーツ　ジムニーノマド用

サスペンション専門メーカー・テインからスズキ『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）に適合するクロスカントリー用・4WD用リフトアップヘビーデューティーダンパー「4x4ダンパースポーツ」が新発売。税込み価格は12万3200円。

【画像全4枚】

「4x4ダンパースポーツ」は市街地走行からオフロード走行までを想定し、高い耐久性と走破性を確保した保安基準対応ダンパー。ネジ式車高調整機構と16段伸/縮同時減衰力調整機構の採用し、車高アップに応じて最適なストローク・適正なアライメント値となるよう、車種ごとに確認した専用設計となっている。

ギャップでの衝撃をスムーズに吸収し、乗り心地のみならず耐久性走破性にも寄与するハイドロ・バンプ・ストッパー(H.B.S.)も搭載。新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質とコストダウンを両立。

テイン 4x4ダンパースポーツ　ジムニーノマド装着例（基準車高純正比　フロント：55mmアップ / リア：45mmアップ）テイン 4x4ダンパースポーツ　ジムニーノマド装着例（基準車高純正比　フロント：55mmアップ / リア：45mmアップ）

今回追加されたジムニーノマド用では、ボディロールを適度に抑制することでノーマルの腰高感とフワつきを改善し、街乗りから高速走行までの快適性とスタビリティ向上を重点にチューニングされている。また同時に、H.B.S.採用により、大きな段差等の走破性、様々なシチュエーションでフラットライド感の向上が感じられるようなチューニングとなっている。

3年または6万kmの製品保証・固着保証付き。

テイン 4x4ダンパースポーツ　ジムニーノマド用テイン 4x4ダンパースポーツ　ジムニーノマド用
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

テイン

スズキ ジムニー

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews