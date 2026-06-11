『ジムニーノマド』を40mmリフトアップ、テインから4WD用「4x4ダンパースポーツ」発売

サスペンション専門メーカー・テインからスズキ『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）に適合するクロスカントリー用・4WD用リフトアップヘビーデューティーダンパー「4x4ダンパースポーツ」が新発売。税込み価格は12万3200円。

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「4x4ダンパースポーツ」は市街地走行からオフロード走行までを想定し、高い耐久性と走破性を確保した保安基準対応ダンパー。ネジ式車高調整機構と16段伸/縮同時減衰力調整機構の採用し、車高アップに応じて最適なストローク・適正なアライメント値となるよう、車種ごとに確認した専用設計となっている。

ギャップでの衝撃をスムーズに吸収し、乗り心地のみならず耐久性走破性にも寄与するハイドロ・バンプ・ストッパー(H.B.S.)も搭載。新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質とコストダウンを両立。

テイン 4x4ダンパースポーツ ジムニーノマド装着例（基準車高純正比 フロント：55mmアップ / リア：45mmアップ）

今回追加されたジムニーノマド用では、ボディロールを適度に抑制することでノーマルの腰高感とフワつきを改善し、街乗りから高速走行までの快適性とスタビリティ向上を重点にチューニングされている。また同時に、H.B.S.採用により、大きな段差等の走破性、様々なシチュエーションでフラットライド感の向上が感じられるようなチューニングとなっている。

3年または6万kmの製品保証・固着保証付き。

テイン 4x4ダンパースポーツ ジムニーノマド用