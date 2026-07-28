ケンウッド「ミラレコ」新モデル『DRV-X80EM』発売、56fpsリアカメラと2WAY取り付けに対応

JVCケンウッドは、ケンウッドブランドのデジタルルームミラー型ドライブレコーダー「ミラレコ」の新モデル『DRV-X80EM』を9月上旬に発売する。同社ドライブレコーダーの最上位クラス「Xシリーズ」に位置づけられる製品で、価格はオープン・市場推定価格は税込み8万円前後となっている。

【画像】ケンウッド「ミラレコ」新モデル『DRV-X80EM』

最大の特徴は、従来モデル「DRV-EM4800」比で約2倍の情報量を持つ56fpsハイフレームレート表示に対応したリアカメラの搭載だ。デジタルルームミラー特有のカクつきや遅延が抑えられ、鮮明で滑らかな高精細映像が得られる。なお、フロントカメラの表示は28fpsとなり、録画フレームレートは前後カメラともに28fpsとなる。

リアカメラには米国オムニビジョン社の「PureCel Plus-S」技術を搭載したCMOSセンサーが新たに採用されており、夜間やトンネルなど暗い場所でも明るく色再現性の高い映像の記録が可能。さらに同社独自のチューニング技術「Hi-CLEAR TUNE（ハイクリアチューン）」が施され、総合的な画質向上が図られている。前後2カメラにはHDR機能も搭載され、逆光やトンネル出入り口など明暗差の大きなシーンでの白とびや黒つぶれが抑制される。

取り付け面では、純正ルームミラーとの交換による装着とバンド式装着の2方式に対応。トヨタ車やスズキ車などの適合車種向けに専用取付キット（別売）が用意されており、「SK-U02EM」（『アルファード』『ヴォクシー』ほか向け・市場推定価格5000円前後）と「SK-H01EM」（『N-BOX』『N-ONE』ほか向け・同1万2000円前後）が9月上旬、「SK-S01EM」（『ジムニー』『ハスラー』ほか向け・同9000円前後）が10月中旬に発売予定だ。

従来はオプション扱いだった車載電源ケーブルが標準付属となり、最長24時間の駐車録画に標準対応。常時監視モードと衝撃検知モードの2種類から選択できる。10V型高画質液晶パネルの搭載、最大128GBのmicroSDカード対応、スーパーキャパシターによるファイル保護、3年間の長期製品保証なども備えている。