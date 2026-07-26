『ランクル250』を40mmリフトアップ、テインから4WD用「4x4ダンパースポーツ」発売

サスペンション専門メーカー・テインからトヨタ『ランドクルーザー250』（TRJ250W 2024年4月～）に適合するクロスカントリー用・4WD用リフトアップヘビーデューティーダンパー「4x4ダンパースポーツ」が新発売。税込み価格は15万5100円。

【画像】テイン 4x4ダンパースポーツ ランドクルーザー250装着例

「4x4ダンパースポーツ」は市街地走行からオフロード走行までを想定し、高い耐久性と走破性を確保した保安基準対応ダンパー。ネジ式車高調整機構と16段伸/縮同時減衰力調整機構の採用し、車高アップに応じて最適なストローク・適正なアライメント値となるよう、車種ごとに確認した専用設計となっている。

ギャップでの衝撃をスムーズに吸収し、乗り心地のみならず耐久性走破性にも寄与するハイドロ・バンプ・ストッパー（H.B.S.)も搭載。新プラットフォーム「シールド構造」を採用することで高品質とコストダウンを両立。

テイン 4x4ダンパースポーツ ランドクルーザー250装着例（基準車高純正比 フロント：40mmアップ / リア：50mmアップ）

今回追加されたランクル250用では、ノーマルに比べて街乗りでのコツコツ感を低減し、車高を上げることによって不安定になりがちな高速走行時の安定性向上を中心にチューニングが施されている。幅広い変化量を備えた減衰力調整により、街乗りから高速道路まで快適に楽しめるほか、H.B.S.採用により、大きな段差等の走破性、フル乗車時の後部座席の快適性と、さまざまなシチュエーションでフラットライド感の向上が感じられるチューニングとなっている。

また、車内から減衰力をリモートコントロールできるEDFCシリーズにも対応している。3年または6万キロの製品保証・固着保証付き。

テイン 4x4ダンパースポーツ ランドクルーザー250用