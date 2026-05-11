ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

4輪特定小型原付の「イーカーゴ」、ブレイズが出展へ…中部ボートショー2026

・ブレイズは5月16日・17日に中部ボートショー2026へ出展する

・ブレイズ イーカーゴ、スマートEV 特定原付モデル、スタイル e-バイクを展示し試乗も行う

・免許不要で試乗できる車両があり、会場はNTPマリーナ りんくうだ。

ブレイズが「中部ボートショー2026 in 常滑」に出展
  • ブレイズが「中部ボートショー2026 in 常滑」に出展
  • ブレイズ イーカーゴ
  • スタイル e-バイク
  • スマートEV 特定原付モデル

ブレイズは、5月16日（土）・17日（日）に開催される「中部ボートショー2026 in 常滑」に出展すると発表した。

【画像全4枚】

同社は、全国から問い合わせが寄せられている新商品「ブレイズ イーカーゴ」をはじめ、2輪特定小型原付の「スマートEV 特定原付モデル」、電動アシスト自転車の「スタイル e-バイク」などを展示する。実際に乗って体感できる「試乗体験」も予定する。

同イベントは中部地区最大級のマリン総合イベントで、国内外のボートや水上オートバイのニューモデル展示。試乗会のほか、VRでの操船体験なども行われる。ブレイズは、電動モビリティの利便性や実用性を「実体験」として伝える狙いを示している。

展示車両は、4輪特定小型原付の「イーカーゴ」、2輪特定小型原付の「スマートEV 特定原付モデル」、電動アシスト自転車の「スタイル e-バイク」。

また、免許不要で試乗できるのは「ブレイズ イーカーゴ」と「スマートEV 特定原付モデル」で、ただし16歳未満は運転できない。

開催概要は、名称が「中部ボートショー2026 in 常滑」、日時が5月16日・17日10:00～16:00、会場がNTPマリーナ りんくう（愛知県常滑市りんくう町3丁目6-1）。入場料と駐車場は無料で、ブレイズのブースは「プロムナードB 11」だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブレイズ

特定小型原付

電気自動車 EV、PHEV、BEV

イベント開催予定

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES