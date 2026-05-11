4輪特定小型原付の「イーカーゴ」、ブレイズが出展へ…中部ボートショー2026

ブレイズは、5月16日（土）・17日（日）に開催される「中部ボートショー2026 in 常滑」に出展すると発表した。

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同社は、全国から問い合わせが寄せられている新商品「ブレイズ イーカーゴ」をはじめ、2輪特定小型原付の「スマートEV 特定原付モデル」、電動アシスト自転車の「スタイル e-バイク」などを展示する。実際に乗って体感できる「試乗体験」も予定する。

同イベントは中部地区最大級のマリン総合イベントで、国内外のボートや水上オートバイのニューモデル展示。試乗会のほか、VRでの操船体験なども行われる。ブレイズは、電動モビリティの利便性や実用性を「実体験」として伝える狙いを示している。

展示車両は、4輪特定小型原付の「イーカーゴ」、2輪特定小型原付の「スマートEV 特定原付モデル」、電動アシスト自転車の「スタイル e-バイク」。

また、免許不要で試乗できるのは「ブレイズ イーカーゴ」と「スマートEV 特定原付モデル」で、ただし16歳未満は運転できない。

開催概要は、名称が「中部ボートショー2026 in 常滑」、日時が5月16日・17日10:00～16:00、会場がNTPマリーナ りんくう（愛知県常滑市りんくう町3丁目6-1）。入場料と駐車場は無料で、ブレイズのブースは「プロムナードB 11」だ。