R32型日産スカイライン GT-R、無線マウスがリニューアル…マウスパッドを一新

日産『スカイライン GT-R』 （BNR32） をモチーフにした車型無線マウスがリニューアルし、ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」で予約販売を開始した。

【画像】R32型日産スカイライン GT-Rの無線マウス

運営するのは株式会社フェイス（本社：石川県白山市）。同商品は日産自動車株式会社の公認ライセンスを取得した製品だ。

同ブランドでは以前に「GT-R （BNR32）」無線マウスを販売しており、人気のうちに完売していた。今回の新モデルは、付属するマウスパッドと専用パッケージを一新した。

本体はGT-R （BNR32） のシルエットを再現した車型デザインで、ガンメタリックのボディカラーを採用する。フロントライトとリアライトは電源ON時に点灯し、デスク上のインテリアとしても見栄えを意識したとしている。

日産『スカイライン GT-R』 （BNR32） をモチーフにした車型無線マウスがリニューアル

サイズは本体が幅5cm×長さ13cm×高さ3.5cm、箱が19.5cm×12.5cm×5.5cm、パッドが21.5cm×18cm。素材はABS樹脂で、生産国は中国。電源は単3電池1本（別売）を使用する。

接続はWireless Bluetoothおよび2.4Ghzに対応し、Bluetooth5.1に適合するHIDプロファイル対応機器を想定する。対応OSはWindows 11/10/8.1/8/7、macOS 11、macOS 10.12～10.15、Chrome OS、Android 7～11、iPadOS 13～14などとされる。

CAMSHOP.JPのオフィシャルサイトで予約を受け付けている。

日産『スカイライン GT-R』 （BNR32） をモチーフにした車型無線マウスがリニューアル