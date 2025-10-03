ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

HKS、『WRX STI』『レガシィワゴン』などスバル車用「カーボン・シフトノブ」発売

チューニングパーツメーカー・HKS（エッチ・ケー・エス）から『WRX STI』などのスバル車に適合する「カーボン・シフトノブGRB/VAB」が新発売。6MT車用で、税込価格は1万9250円。

適合車種はスバル・WRX STI（VAB 2014年8月～2020年4月）、インプレッサ WRX STI（GDB 2000年10月～2007年5月/GRB 2007年10月～2014年7月/GVB 2010年7月～2014年7月）、レガシィB4（BL5 2005年6月～2007年4月/BM9 2009年5月～2012年4月）、レガシィツーリングワゴン（BPE 2004年5月～2007年4月/BP5 2006年6月～2009年4月/BR9 2009年5月～2012年4月）。

「カーボン・シフトノブGRB/VAB」はスバル車専用に設計を最適化したカーボンファイバー巻きシフトノブ。カーボンファイバー本体とアルミ削り出しカラーの組み合わせにより、コクピットをスパルタンに彩る。ワンポイントでレッドカラーアルマイトのラインが施され、インテリアのカラーリングコーディネートにも配慮している。

球部直径は47mmで、6速マニュアルトランスミッション用のシフトパターンシール（右下リバース）が付属する。

《ヤマブキデザイン》

