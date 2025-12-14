ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

純正のようなフィット感と抜群の収納力、ホンダ『N-WGN』専用LEDコンソールボックスが発売

クラフトワークスのホンダ『N-WGN』専用LEDコンソールボックス
カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、ホンダ『N-WGN』専用LEDコンソールボックスの予約販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

【画像】ホンダ『N-WGN』専用LEDコンソールボックス

同製品は運転席と助手席の中間に設置するコンソールボックス。ベンチシート上に置いて入力電源コードをシガーソケットに差し込むだけで設置が完了。届いたその日にも工具不要で取り付けられ、快適空間をすぐに実現できる。純正アームレストやシートベルトに干渉しない設計だ。

内部サイズ奥行き31cm×幅8.5cm×高さ10cmの大容量収納ボックスを備え、車内で散らかりがちな小物からティッシュなどを収納することができる。

クラフトワークスのホンダ『N-WGN』専用LEDコンソールボックスクラフトワークスのホンダ『N-WGN』専用LEDコンソールボックス

上面にドリンクホルダー1つと縦置き式のワイヤレス充電ユニットを装備したスマートフォンスペースを備え、それぞれ内部にLED照明を搭載する。前側面に配置されたスイッチで電源ONにするとブルーのLEDが点り、車内の雰囲気が一気にアップ、夜のドライブに感動がプラスされる。明るさは3段階に調整でき、位置確認や取り出しもスムーズに行える。

また、スイッチ周りにはPD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを1基ずつ搭載するほか、シガーソケットも装備。2つのUSBポートは夜でも迷わない照明付きの光る差し込み口となっている。

適合車種はホンダ・N-WGN（JH3, JH4 2019年8月～）の全グレード（純正アームレストコンソール装着車は装着不可）。税込み実売価格は1万1800円前後。なお、スマートフォンスペースからワイヤレス充電ユニットを省いたモデルも販売され、こちらの実売税込み価格は9800円前後となっている。

