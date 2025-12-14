ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「80スープラ」の真髄は、サスペンション設計にあった【懐かしのカーカタログ】

トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ
  • トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ
  • トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ
  • トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ
  • トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ
  • トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ
  • トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ
  • トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ
  • トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ

1993年5月、それまで7年3か月続いた初代A70型の後継車として登場したのが、このA80型『スープラ』だった。『セリカXX』から転じて、もともと輸出仕様名だったスープラを名乗るモデルとしては2代目にあたる。

【画像】トヨタ スープラ（A80）当時のカタログ

スタイリングはスリークだった初代とは打って変わったグッとアグレッシブなものに。ホイールベースは初代に対し45mm短い2550mmとし、全長も100mm切り詰め4520mmに。反対に全幅は初代3ナンバー車に対しても65mm幅広い1810mmとし、35mm低められた全高と相まって、GTカーから、見るからに低重心のスポーツカーに生まれ変わった。

トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログトヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ

ちなみにCL（揚力係数）は前／後＝－0.01／－0.03、CD（抗力係数）は0.30（フロントアクティブスポイラーのみ装着時）としていた。初代と同様に脱着式ルーフのエアロトップも当初から設定された。

インテリアは、ドライバーを包み込むインパネクラスターほか、ダウンフォースを感じさせる前傾したコンソール、ドアアームレストなどを採用。シフトレバーノブはドライバーの腕の操作方向に向け25度傾けてセットされていた。

トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログトヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ

サスペンションは4輪ダブルウイッシュボーンとし、設計上でもこのスープラでとりわけこだわりがみられたパート。当時の広報資料にも「（サスペンションを）3次元上に仮想瞬間中心軸をもち、ホイールストローク方向に1自由度をもつリンク機構」と規定したものとして、旋回時や制動時の車両姿勢、ホイールアライメント変化を始め、サスペンション剛性、ステア特性などの説明が記されている。

搭載エンジンは3リットルの直列6気筒で、最終的にツインカム24・2ウェイ・ツインターボの2JZ-GTE型（ネット280ps／同・46.0kg・m）、LASRE α-IIツインカム24の2JZ-GE型（ネット225ps／同・29.0kg・m）の2機種を設定。ドイツGETRAG社と共同開発の6速MTと、AT車にはゲート式シフトレバー、ステアシフトマチックが採用された。

トヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログトヨタ・スープラ（A80型）当時のカタログ
《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

懐かしのカーカタログ

トヨタ スープラ

トヨタ自動車

クーペ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES