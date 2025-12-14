「80スープラ」の真髄は、サスペンション設計にあった【懐かしのカーカタログ】

1993年5月、それまで7年3か月続いた初代A70型の後継車として登場したのが、このA80型『スープラ』だった。『セリカXX』から転じて、もともと輸出仕様名だったスープラを名乗るモデルとしては2代目にあたる。

【画像】トヨタ スープラ（A80）当時のカタログ

スタイリングはスリークだった初代とは打って変わったグッとアグレッシブなものに。ホイールベースは初代に対し45mm短い2550mmとし、全長も100mm切り詰め4520mmに。反対に全幅は初代3ナンバー車に対しても65mm幅広い1810mmとし、35mm低められた全高と相まって、GTカーから、見るからに低重心のスポーツカーに生まれ変わった。

ちなみにCL（揚力係数）は前／後＝－0.01／－0.03、CD（抗力係数）は0.30（フロントアクティブスポイラーのみ装着時）としていた。初代と同様に脱着式ルーフのエアロトップも当初から設定された。

インテリアは、ドライバーを包み込むインパネクラスターほか、ダウンフォースを感じさせる前傾したコンソール、ドアアームレストなどを採用。シフトレバーノブはドライバーの腕の操作方向に向け25度傾けてセットされていた。

サスペンションは4輪ダブルウイッシュボーンとし、設計上でもこのスープラでとりわけこだわりがみられたパート。当時の広報資料にも「（サスペンションを）3次元上に仮想瞬間中心軸をもち、ホイールストローク方向に1自由度をもつリンク機構」と規定したものとして、旋回時や制動時の車両姿勢、ホイールアライメント変化を始め、サスペンション剛性、ステア特性などの説明が記されている。

搭載エンジンは3リットルの直列6気筒で、最終的にツインカム24・2ウェイ・ツインターボの2JZ-GTE型（ネット280ps／同・46.0kg・m）、LASRE α-IIツインカム24の2JZ-GE型（ネット225ps／同・29.0kg・m）の2機種を設定。ドイツGETRAG社と共同開発の6速MTと、AT車にはゲート式シフトレバー、ステアシフトマチックが採用された。

