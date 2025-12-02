ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ジャパンモビリティショー2025、『カローラコンセプト』に注目集まる…11月の有料会員記事ランキング

トヨタ カローラコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • トヨタ カローラコンセプト（ジャパンモビリティショー2025）
  • 人事情報
  • 日産エルグランド新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • 軽EV「ラッコ」を発表したBYDオートジャパン東福寺厚樹社長（ジャパンモビリティショー2025）
  • ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）

2025年11月1～30日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月は『カローラコンセプト』のデザインに関する記事に注目が集まりました。



1位） カローラクロスと立場が逆転、だからこそ生まれた「斬新セダン」のデザイン…ジャパンモビリティショー2025（2025年11月05日公開）426 Pt.

トヨタは「ジャパンモビリティショー2025」で『カローラコンセプト』を初公開。新時代のカローラの姿をスポーツなセダンとして具現化したもので、EV、ハイブリッドなどあらゆるパワートレインに対応する想定だという。これまでのカローラのイメージを大きく変える低重心感を強調したデザインだが、これは何を意味するのか。デザイナーの言葉から、次世代のカローラ像に迫る。
デザイナー氏は、「カローラネス」（カローラらしさ）は2つあるという





2位） 日産自動車・人事情報　2025年11月1日付（2025年11月28日公開）31 Pt.

日産自動車（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は、2025年11月1日付部長級人事異動について下記の通り発表しました。
取締役会室次席室長ら





3位） 日産が業績見通し修正、上期営業損失300億円…下期はサプライチェーンリスク想定（2025年11月04日公開）15 Pt.

日産自動車は10月30日、7月30日に発表した2025年度上期連結業績見通しを修正し、あわせて通期連結業績見通しを発表した。同社は本年度の上期業績見通しを前回見通しから修正する。第2四半期の営業利益は500億円で営業利益率は1.8%、上期は営業損失が300億円、営業利益率は-0.5%となる見込み。
今回の見通し修正の要因は……





4位） BYDの軽EV『ラッコ』をどう売っていくのか？ 日本専用開発のねらいを東福寺社長に聞いた（2025年11月05日公開）14 Pt.

ドイツ・パリ他各国のモーターショーで輸入車ブランドの出展が珍しいものとなったが、2025年のジャパンモビリティショーでは、メルセデスベンツ、BMW、ヒョンデ、KIA、BYDなど、ひさしぶりに複数の輸入車ブランドが戻ってきた。
注目度が高かったメーカーブランドは？





5位） なぜ今「ミゼット」？ ダイハツの“大発明”精神を伝える“おもろいもの”づくりへの探究心…ジャパンモビリティショー2025（2025年11月07日公開）14 Pt.

ダイハツは「ジャパンモビリティショー2025」に『ミゼットX』を出展した。暮らしに寄り添った目線でつくり、その後の人々の暮らしを変えた「初代ミゼット」の発明精神を未来へ受け継ぐコンパクトEVとして開発。気軽に「みんなの身近な移動」を再発明したとしている。
デザイナー主導で進められたというミゼットXの開発


《三国 洸大郎》

