【BMW 120d 新型試乗】現行BMWはディーゼルの進化が凄い！…12月の試乗記ベスト５

12月に公開されたレスポンス試乗記について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月はBMW『120d』の試乗記に注目が集まりました。
現行BMW『1シリーズ』は、コードネーム「F70」で呼ばれ、本国では2024年10月から販売が始まり、日本でも同時に発表、同11月から販売が開始された。
個人的な話で恐縮だが、日産『フェアレディZ』のデザインに関しては、初代のS30にとどめを刺すと思っている。
“プレミアム・スモール・コンパクト・セグメントにおけるエレガントな4ドアクーペ”が、このBMW『2シリーズグランクーペ』の位置づけ。現行モデルはその2代目で、FFが基本の『1シリーズ』とコンポーネントを共用した成り立ちは初代と同様だ。
色の専門家ではないので詳しい説明はできないが、試乗車はビタミンカラーと言われる黄色も鮮やかな「GT HYBRID」。モデルそのものはこの10月に『208』に追加設定された新グレードである。
試乗車は今年発売された『ベルランゴ』の特別仕様車のうちの1台。長いが表記を記しておくと“BERLINGO MAX BlueHDi XTR Grip Control Package”の2列シート／5人乗り、車両本体価格439万2500円というモデルで、同仕様のロングも用意される。