【BMW 120d 新型試乗】現行BMWはディーゼルの進化が凄い！…12月の試乗記ベスト５

BMW 120d
  • BMW 120d
  • 日産 フェアレディZ（AT車）
  • BMW 2シリーズ グランクーペ（M235 xDrive Gran Coupe）
  • プジョー208 GT HYBRID
  • シトロエン・ベルランゴ MAX XTR Grip Control Package

12月に公開されたレスポンス試乗記について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今月はBMW『120d』の試乗記に注目が集まりました。


1位） 【BMW 120d 新型試乗】BMWのディーゼルが凄いことになっている！…中村孝仁：270 Pt.

現行BMW『1シリーズ』は、コードネーム「F70」で呼ばれ、本国では2024年10月から販売が始まり、日本でも同時に発表、同11月から販売が開始された。
静かながら力強い加速で文句のつけようがないエンジンに







2位） 【日産 フェアレディZ 新型試乗】まるで日本製のアメ車？ そこはかとなくアメリカを感じる…中村孝仁：68 Pt.

個人的な話で恐縮だが、日産『フェアレディZ』のデザインに関しては、初代のS30にとどめを刺すと思っている。
まるで異次元の世界に連れて行ってくれるほどのパワー感





3位） 【BMW 2シリーズグランクーペ 新型試乗】3タイプで味わった、“身近なBMWクーペ”の完成度…島崎七生人：61 Pt.

“プレミアム・スモール・コンパクト・セグメントにおけるエレガントな4ドアクーペ”が、このBMW『2シリーズグランクーペ』の位置づけ。現行モデルはその2代目で、FFが基本の『1シリーズ』とコンポーネントを共用した成り立ちは初代と同様だ。
コンパクトなボディサイズとシンプルなインテリアで“身近”なクーペに







4位） 【プジョー 208 新型試乗】新ハイブリッド搭載で、俊敏なハンドリングがより際立つ…島崎七生人：59 Pt.

色の専門家ではないので詳しい説明はできないが、試乗車はビタミンカラーと言われる黄色も鮮やかな「GT HYBRID」。モデルそのものはこの10月に『208』に追加設定された新グレードである。
初代「205GTI」を思わせるようなデザインと俊敏なハンドリング





5位） 【シトロエン ベルランゴ 新型試乗】室内も走りも、シトロエンらしい“心地いい系”…島崎七生人：42 Pt.

試乗車は今年発売された『ベルランゴ』の特別仕様車のうちの1台。長いが表記を記しておくと“BERLINGO MAX BlueHDi XTR Grip Control Package”の2列シート／5人乗り、車両本体価格439万2500円というモデルで、同仕様のロングも用意される。
特別仕様車のシートはフカっと乗用車的な印象に


《レスポンス編集部》

