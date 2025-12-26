ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ジープ『ラングラー』に日本オリジナル限定車、「スノートレース」は2wayホイール採用…909万円

ジープ『ラングラー』に日本オリジナル限定車、「スノートレース」は2wayホイール採用…909万円
  • ジープ『ラングラー』に日本オリジナル限定車、「スノートレース」は2wayホイール採用…909万円
  • ジープ『ラングラー』に日本オリジナル限定車、「スノートレース」は2wayホイール採用…909万円
  • ジープ『ラングラー』に日本オリジナル限定車、「スノートレース」は2wayホイール採用…909万円
  • ジープ『ラングラー』に日本オリジナル限定車、「スノートレース」は2wayホイール採用…909万円
  • ジープ『ラングラー』に日本オリジナル限定車、「スノートレース」は2wayホイール採用…909万円
  • ジープ『ラングラー』に日本オリジナル限定車、「スノートレース」は2wayホイール採用…909万円
  • ジープ『ラングラー』に日本オリジナル限定車、「スノートレース」は2wayホイール採用…909万円
  • ジープ『ラングラー』に日本オリジナル限定車、「スノートレース」は2wayホイール採用…909万円

ステランティスジャパンは、ジープ『ラングラー』の限定車「スノートレース」を2026年1月10日から全国のジープ正規ディーラーで発売する。150台限定で、メーカー希望小売価格は909万円だ。

【画像】ジープ『ラングラー』の「スノートレース」

スノートレースは、ラングラーの「アンリミテッド サハラ」をベースに開発された日本オリジナルモデルだ。スノーアクティビティからインスピレーションを得た大胆なデザインが特徴となっている。

ボンネットにはスキーとスノーボードをモチーフにした大きなデカールを採用。サイドフェンダーにはスキーヤーとスノーボーダーが疾走するシルエットを描いた。これらのデカールは米国のプロダクトデザインチームと共同で制作した。左リアガラスには、ジープの原点ともいえるウィリスMBと雪男が並んで歩くシルエットを施すなど、遊び心あふれるディテールも加えている。

最大の特長は、印象の異なる2通りのスタイルを楽しめる2wayホイールだ。ひとつは、ウィリスMBのスピリットを受け継ぐコンセプトカー「ウィリス'41」から着想を得たクラシカルな佇まい。一方、シルバーの大型キャップを装着すると力強い存在感を放つ。いずれのセンターキャップにもウィリスMBのシルエットが刻印されている。

車両の背面には、ラングラーのイラストをプリントしたホワイトのハードタイプスペアタイヤカバーを装備。ジープロゴ入りのホワイトドアミラーキャップとあわせて、白銀の世界をイメージした一体感のある仕上がりとなっている。

スノートレースの特別装備は、ジープロゴ入りホワイトドアミラーキャップ、ラングラーイラスト入りホワイトハードタイプスペアタイヤカバー、スノートレース専用デカール(フード、フェンダー)、スノートレース専用2wayホイールだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジープ ラングラー（Wrangler）

ジープ（Jeep）

ステランティス

SUV・クロスオーバー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES