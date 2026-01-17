ジープ『ラングラー』、230通り以上のカスタマイズが可能に…「Make My Wrangler」を期間限定で開始

ステランティスジャパンは、ジープのSUV『ラングラー』を自分好みにカスタマイズできるプログラム「Make My Wrangler（メイク マイ ラングラー）」を、1月16日に開始。2月23日までの期間限定で行うと発表した。

【画像全4枚】

このプログラムでは、ボディカラーやトップ、ホイールなどを自由に組み合わせることで、ライフスタイルや個性に合わせた特別なラングラーを実現できる。

まず、「ラングラー アンリミテッド サハラ」と「ラングラー アンリミテッド ルビコン」の2つのグレードから選択する。

次に、ボディカラーを選択する。定番の「ブラック」「ブライトホワイト」「ファイヤクラッカーレッド」「グラナイトクリスタルメタリック」に加え、ブランド誕生の1941年に由来するミリタリーグリーンの「'41」や、限定車で登場したオレンジ色の「ホセ」、鮮やかなグリーンが印象的な「モヒート!」など、個性豊かな13色を用意した。

ラングラー 自分好みにカスタマイズできるプログラム 「Make My Wrangler」

さらに、オプションを追加することができる。トップは共通オプションとして「スカイワンタッチパワートップ」「モーパー製サンライダーフリップトップ&ハードトップ」を用意。

アンリミテッド サハラ専用オプションとして「モーパー製パフォーマンスサテンブラックグリル」「18インチペインテッドグレーホイール」、アンリミテッド ルビコン専用オプションとして「ルビコン アピアランス パッケージ（ボディ同色オーバーフェンダー、ハードトップ）」「17インチブラックアクセントホイール」を設定した。

プログラム特別オプションとして、ラプター塗装を用意した。対象部位はフロントバンパー（上下カバー含む）、リアバンパー、前後左右オーバーフェンダー、左右ドアミラー、左右サイドステップ（アンリミテッド サハラのみ）、左右ロックレール（アンリミテッド ルビコンのみ）。

ラプター塗装は、高耐久ウレタン塗料を使用し、表面にザラつきのある質感を持たせることで、傷や凹みに強く、過酷な環境下でも塗装面を保護する。さらに、防錆・防水・耐紫外線性能を備え、ジープならではのタフさを一層際立たせる。

13色のボディカラーとオプション装備によって、アンリミテッド サハラグレードでは120通り、アンリミテッド ルビコングレードでは112通りのパターンが設定可能だ。多彩な組み合わせで、理想の一台を実現できる。

特設サイトより、3Dコンフィグレーターを使ったシミュレーションが可能だ。また、このプログラムで成約した顧客には、ジープ85周年記念キーチェーンをプレゼントする。

ジープ85周年記念キーチェーン