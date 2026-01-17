ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ジープ『ラングラー』、230通り以上のカスタマイズが可能に…「Make My Wrangler」を期間限定で開始

ラングラー 自分好みにカスタマイズできるプログラム 「Make My Wrangler」
  • ラングラー 自分好みにカスタマイズできるプログラム 「Make My Wrangler」
  • ラングラー 自分好みにカスタマイズできるプログラム 「Make My Wrangler」
  • ジープ85周年記念キーチェーン
  • ラングラー 自分好みにカスタマイズできるプログラム 「Make My Wrangler」

ステランティスジャパンは、ジープのSUV『ラングラー』を自分好みにカスタマイズできるプログラム「Make My Wrangler（メイク マイ ラングラー）」を、1月16日に開始。2月23日までの期間限定で行うと発表した。

【画像全4枚】

このプログラムでは、ボディカラーやトップ、ホイールなどを自由に組み合わせることで、ライフスタイルや個性に合わせた特別なラングラーを実現できる。

まず、「ラングラー アンリミテッド サハラ」と「ラングラー アンリミテッド ルビコン」の2つのグレードから選択する。

次に、ボディカラーを選択する。定番の「ブラック」「ブライトホワイト」「ファイヤクラッカーレッド」「グラナイトクリスタルメタリック」に加え、ブランド誕生の1941年に由来するミリタリーグリーンの「'41」や、限定車で登場したオレンジ色の「ホセ」、鮮やかなグリーンが印象的な「モヒート!」など、個性豊かな13色を用意した。

ラングラー 自分好みにカスタマイズできるプログラム 「Make My Wrangler」ラングラー 自分好みにカスタマイズできるプログラム 「Make My Wrangler」

さらに、オプションを追加することができる。トップは共通オプションとして「スカイワンタッチパワートップ」「モーパー製サンライダーフリップトップ&ハードトップ」を用意。

アンリミテッド サハラ専用オプションとして「モーパー製パフォーマンスサテンブラックグリル」「18インチペインテッドグレーホイール」、アンリミテッド ルビコン専用オプションとして「ルビコン アピアランス パッケージ（ボディ同色オーバーフェンダー、ハードトップ）」「17インチブラックアクセントホイール」を設定した。

プログラム特別オプションとして、ラプター塗装を用意した。対象部位はフロントバンパー（上下カバー含む）、リアバンパー、前後左右オーバーフェンダー、左右ドアミラー、左右サイドステップ（アンリミテッド サハラのみ）、左右ロックレール（アンリミテッド ルビコンのみ）。

ラプター塗装は、高耐久ウレタン塗料を使用し、表面にザラつきのある質感を持たせることで、傷や凹みに強く、過酷な環境下でも塗装面を保護する。さらに、防錆・防水・耐紫外線性能を備え、ジープならではのタフさを一層際立たせる。

13色のボディカラーとオプション装備によって、アンリミテッド サハラグレードでは120通り、アンリミテッド ルビコングレードでは112通りのパターンが設定可能だ。多彩な組み合わせで、理想の一台を実現できる。

特設サイトより、3Dコンフィグレーターを使ったシミュレーションが可能だ。また、このプログラムで成約した顧客には、ジープ85周年記念キーチェーンをプレゼントする。

ジープ85周年記念キーチェーンジープ85周年記念キーチェーン
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジープ ラングラー（Wrangler）

ジープ（Jeep）

ステランティス

SUV・クロスオーバー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES