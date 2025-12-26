新型 RAV4 の「GR SPORT」と「ADVENTURE」、豊田自動織機がカスタマイズ…東京オートサロン2026

豊田自動織機は、2026年1月9日から11日までの3日間、幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」において、新型トヨタ『RAV4』のカスタマイズモデルを初公開する。

【画像】新型 RAV4 のカスタマイズモデル

トヨタガズーレーシングやダイハツ工業などとともに、北ホールにブースを構え、トヨタグループ一丸となって東京オートサロン2026を盛り上げる。

同社はトヨタグループの一員として、長草工場でRAV4の生産を担うとともに、企画・デザイン・設計などの開発に参画している。新型RAV4においては、世界中で活躍するRAV4のさらなる進化を顧客に実感してもらえるよう、開発に取り組んできた。

今回の展示会では、新型RAV4をベースにした「アウトドアスタイルコンセプト」「GR SPORTプロトタイプ」と、先代RAV4（50系）をベースにした「RAV4アップグレードコンセプト」の異なるコンセプトを持つカスタマイズモデルを紹介する。

「アウトドアスタイルコンセプト」は、新型RAV4のADVENTUREをベースに、『RAV4 ADVENTURE』のオフロードイメージを高め、アウトドアライフをより楽しくするカスタムを施したコンセプトモデルだ。

「GR SPORTプロトタイプ」は、新型RAV4のGR SPORTをベースに、GR専用部品やオリジナル用品とともに展示し、カスタマイズの拡がりを提案する。

「RAV4アップグレードコンセプト」は、先代RAV4のADVENTUREをベースに、50系RAV4のカスタムをもっと楽しんでもらうため、カスタム前後がわかりやすいよう仕立てたハーフ&ハーフモデルとなっている。

同社は多彩なRAV4の魅力を、東京オートサロン2026の会場で披露する。なお、50系は2019年に日本で発売されたトヨタRAV4の5代目モデルを指す。