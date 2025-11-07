ホーム プレミアム ビジネス 記事

なぜ今「ミゼット」? ダイハツの"大発明"精神を伝える"おもろいもの"づくりへの探究心…ジャパンモビリティショー2025

ダイハツは「ジャパンモビリティショー2025」に『ミゼットX』を出展した。暮らしに寄り添った目線でつくり、その後の人々の暮らしを変えた「初代ミゼット」の発明精神を未来へ受け継ぐコンパクトEVとして開発。気軽に「みんなの身近な移動」を再発明したとしている。

だが、なぜ今「ミゼット」なのか。デザイナー主導で進められたというミゼットXの開発について、デザイン部長が語る。

◆とにかく“おもろいもの”を作りたかった

ダイハツデザイン部部長の皆川悟さんはミゼットXについて、「現状のカテゴリーでは軽自動車です」という。そして、「今回はブランドの再生とともにトヨタのグループビジョンの“発明”がありますので、ダイハツの発明は初代『ミゼット』だと考えました」。当時のミゼットは、「お客様の、特に街の小口配送や配達のニーズから生まれ、かつ人の移動も支え、変えたクルマでした」と振り返り、「そういった発明精神を未来に受け継ぐクルマとして、コンセプトではありますが今回提案しています」と説明。

提案したいユーザー層は、「もちろん小口配送も想定はしたいのですが」としたうえで、今回出展したモデルでは、「特にお子さんと一緒に自転車に乗っているお母さんの移動時の安全や雨の時の不便さの解消が目的です」という。ダイハツは積極的にユーザーの元へ行きインタビューをしているが、そのなかで、「女性からいまの軽自動車でもサイズが大きいという声が多く聞かれるんです」と皆川さん。そこで、「短い移動であればよりコンパクトで、より簡便な移動の仕方があるのではないか」と語る。そして、「そういった困りごとや家族のコミュニケーションを変えることができるのではないか」という提案であり、ある意味発明なのだ。

より小さいクルマというのであれば、もっとコンパクトにも出来ただろう。皆川さんは、「いろいろ検討しています。現在は横幅1.3m、全長2.2mと軽枠よりは小さいものの、それでもそれなりの幅はあります。ですのでもうひとつ下の全幅1.1mという中で何ができるかも考えているのです。ただ今回はまずコンセプトとして形にして、とにかく“おもろいもの”を作ろうとデザイン側が勝手に作ったというのが近いですね（笑）」と話す。


《内田俊一》
内田俊一

内田俊一

内田俊一（うちだしゅんいち） 日本自動車ジャーナリスト協会（AJAJ）会員 1966年生まれ。自動車関連のマーケティングリサーチ会社に18年間在籍し、先行開発、ユーザー調査に携わる。その後独立し、これまでの経験を活かしデザイン、マーケティング等の視点を中心に執筆。また、クラシックカーの分野も得意としている。保有車は車検切れのルノー25バカラとルノー10。

