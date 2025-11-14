ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ダイハツ『ミゼットX』は「みんなの身近な移動」を再発明…今週の有料会員記事ベスト5

11月6～12日に公開された有料会員記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週はジャパンモビリティショー2025にてダイハツが展示した『ミゼットX』に関する記事に注目が集まりました。


1位） なぜ今「ミゼット」？ ダイハツの“大発明”精神を伝える“おもろいもの”づくりへの探究心…ジャパンモビリティショー2025：264 Pt.

ダイハツは「ジャパンモビリティショー2025」に『ミゼットX』を出展した。暮らしに寄り添った目線でつくり、その後の人々の暮らしを変えた「初代ミゼット」の発明精神を未来へ受け継ぐコンパクトEVとして開発。気軽に「みんなの身近な移動」を再発明したとしている。
とにかく“面白いもの”を目指してデザイン





2位） スバル株価が4日続伸…電動化計画見直し、HVなどの開発を強化へ：90 Pt.

11日の日経平均株価は前日比68円83銭安の5万842円93銭と反落。米ハイテク株高を受け、半導体関連株を中心に買いが先行。しかし、買い一巡後は利益確定売りにじり安展開となり、後場入り後マイナス圏に沈んだ。
11月11日株価情報





3位） マツダの営業赤字539億円、関税・為替影響で減収減益　中間決算：77 Pt.

マツダは11月7日、2026年3月期第2四半期（2025年4～9月）の連結決算を発表した。大幅な営業赤字に転落、欧州・中国の落ち込みと為替・関税負担が重しとなった。
マツダ、第二四半期の連結決算を発表





4位） 日産自動車の2025年度上半期決算、営業損失が277億円---通期は関税影響除き損益均衡へ：38 Pt.

日産自動車は11月6日、2025年度上半期（4～9月）の連結決算を発表した。営業損失は277億円となり、下半期以降に新型車需要の回復を見込む。通期では、関税の影響を除けば営業利益が損益均衡となる見通しだ。
日産自動車、上半期決算を発表





5位） ADAS、電動、シャシー、統合制御で“移動”そのものを「サービスプラットフォーム」化させる、アステモの次世代技術：31 Pt.

部品供給メーカーであるAstemo（アステモ）がメディア向けに「Astemo Tech Show Japan 2025」を開催した。目的は、Astemoが独自に開発を進める最新技術の体験を通じ、提供価値を理解することにある。
アステモはSDV化などの技術群を体系的に開発


