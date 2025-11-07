ホーム プレミアム ビジネス 記事

マツダの営業赤字539億円、関税・為替影響で減収減益　中間決算

マツダ CX-5 新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ CX-5 新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • マツダ CX-5 新型
  • マツダ CX-5 新型
  • 2026年3月期 第2四半期累計 台数実績
  • 2026年3月期 第2四半期累計 財務指標
  • マツダ2
  • マツダ3
  • 2026年3月期 第2四半期累計 営業利益変動要因（対前年比較）

マツダは11月7日、2026年3月期第2四半期（2025年4～9月）の連結決算を発表した。大幅な営業赤字に転落、欧州・中国の落ち込みと為替・関税負担が重しとなった。


●営業赤字539億円、純損失453億円

売上高は前年同期比6.5％減の2兆2385億円、営業損失は539億円（前年同期は1030億円の利益）となり、減収・営業赤字に転じた。経常損失は213億円（前年同期は835億円の利益）、親会社株主に帰属する中間純損失は453億円（同353億円の利益）だった。

減益要因として、米国を中心とした関税負担の増加（マイナス971億円）、販売台数と構成の変化（マイナス549億円）、為替影響（マイナス341億円）などが挙げられた。いっぽうで、コスト改善で104億円、固定費抑制で209億円のプラス要因があったが、全体では前年同期比1569億円の営業利益悪化となった。

●グローバル販売は3.3％減の60万9000台

上期のグローバル販売台数は60万9000台で、前年同期比3.3％減となった。地域別では日本が6.3％増の6万8000台、北米が0.7％増の30万6000台と堅調だったいっぽう、欧州は16.9％減の7万4000台、中国は7.0％減の3万2000台、その他地域は6.8％減の12万9000台だった。

グローバル生産台数は8%減の55万5000台だった。米国における不透明な経済情勢と関税環境を勘案し、生産台数を抑えたことが主な要因。欧州では、従来型『CX-5』ならびに『マツダ2』の内燃機関モデルが販売終了となったことが減少につながった。


《高木啓》

あわせて読みたい

特集

マツダ

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES