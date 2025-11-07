マツダの営業赤字539億円、関税・為替影響で減収減益　中間決算

マツダは11月7日、2026年3月期第2四半期（2025年4～9月）の連結決算を発表した。大幅な営業赤字に転落、欧州・中国の落ち込みと為替・関税負担が重しとなった。

●営業赤字539億円、純損失453億円

売上高は前年同期比6.5％減の2兆2385億円、営業損失は539億円（前年同期は1030億円の利益）となり、減収・営業赤字に転じた。経常損失は213億円（前年同期は835億円の利益）、親会社株主に帰属する中間純損失は453億円（同353億円の利益）だった。

減益要因として、米国を中心とした関税負担の増加（マイナス971億円）、販売台数と構成の変化（マイナス549億円）、為替影響（マイナス341億円）などが挙げられた。いっぽうで、コスト改善で104億円、固定費抑制で209億円のプラス要因があったが、全体では前年同期比1569億円の営業利益悪化となった。

●グローバル販売は3.3％減の60万9000台

上期のグローバル販売台数は60万9000台で、前年同期比3.3％減となった。地域別では日本が6.3％増の6万8000台、北米が0.7％増の30万6000台と堅調だったいっぽう、欧州は16.9％減の7万4000台、中国は7.0％減の3万2000台、その他地域は6.8％減の12万9000台だった。

グローバル生産台数は8%減の55万5000台だった。米国における不透明な経済情勢と関税環境を勘案し、生産台数を抑えたことが主な要因。欧州では、従来型『CX-5』ならびに『マツダ2』の内燃機関モデルが販売終了となったことが減少につながった。