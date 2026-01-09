ソニー・ホンダモビリティ、『AFEELA 1』の生産ライン試作を完了…今週の有料会員記事ランキング

2026年1月1～7日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、『AFEELA 1』の生産ラインを使用した試作に関する記事に注目が集まりました。
ソニー・ホンダモビリティは1月2日、同社第1弾モデル『AFEELA 1』の生産ラインを使用した試作が実施されたと発表した。「AFEELA」（アフィーラ）ブランドとして初めて発売する車種のAFEELA 1は、米カリフォルニア州にて2026年半ばからの納車を予定している。
日産自動車（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は、2025年12月1日付部長級人事異動について下記の通り発表しました。
ヤマハ発動機（本社：静岡県磐田市、代表取締役社長：設楽 元文）は、2026年1月1日付の人事異動について下記の通り発表しました。
5日の日経平均株価は前年末比1493円32銭高の5万1832円80銭と大幅反発。米ハイテク株高を受けて、半導体関連株を中心に幅広い銘柄へ買いが先行。上げ幅は一時1600円を上回り、引値ベースでは12月12日以来の5万1000円台を回復した。
ヤマハ発動機とサクラ工業は、JCCL、東洋製罐グループホールディングス、三井物産プラスチックとともに5社共同開発契約を締結し、「CO2回収装置」の技術開発およびビジネスモデルの構築に向けた検討を開始した。