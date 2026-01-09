ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ソニー・ホンダモビリティ、『AFEELA 1』の生産ライン試作を完了…今週の有料会員記事ランキング

2026年1月1～7日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、『AFEELA 1』の生産ラインを使用した試作に関する記事に注目が集まりました。


1位） 『AFEELA 1』、生産ライン試作を完了…独自品質検査施設も設立

ソニー・ホンダモビリティは1月2日、同社第1弾モデル『AFEELA 1』の生産ラインを使用した試作が実施されたと発表した。「AFEELA」（アフィーラ）ブランドとして初めて発売する車種のAFEELA 1は、米カリフォルニア州にて2026年半ばからの納車を予定している。
独自の品質検査施設「クオリティ・ゲート」が目指すもの





2位） 日産自動車・人事情報　2025年12月1日付

日産自動車（本社：神奈川県横浜市西区、社長：イヴァン エスピノーサ）は、2025年12月1日付部長級人事異動について下記の通り発表しました。
日産自動車　人事情報





3位） ヤマハ発動機・人事情報　2026年1月1日付

ヤマハ発動機（本社：静岡県磐田市、代表取締役社長：設楽 元文）は、2026年1月1日付の人事異動について下記の通り発表しました。
ヤマハ発動機　人事情報







4位） スズキの株価が続伸、2026年度に国内で軽EVの生産開始へ

5日の日経平均株価は前年末比1493円32銭高の5万1832円80銭と大幅反発。米ハイテク株高を受けて、半導体関連株を中心に幅広い銘柄へ買いが先行。上げ幅は一時1600円を上回り、引値ベースでは12月12日以来の5万1000円台を回復した。
1月5日　スズキ株価情報





5位） ヤマハ発動機が異業種5社連携でCO2回収装置開発---中小企業にも導入しやすく

ヤマハ発動機とサクラ工業は、JCCL、東洋製罐グループホールディングス、三井物産プラスチックとともに5社共同開発契約を締結し、「CO2回収装置」の技術開発およびビジネスモデルの構築に向けた検討を開始した。
異業種5社連携で開発に取り組む「CO2回収装置」


《レスポンス編集部》

