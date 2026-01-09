ソニー・ホンダモビリティ、『AFEELA 1』の生産ライン試作を完了…今週の有料会員記事ランキング

2026年1月1～7日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、『AFEELA 1』の生産ラインを使用した試作に関する記事に注目が集まりました。

ソニー・ホンダモビリティは1月2日、同社第1弾モデル『AFEELA 1』の生産ラインを使用した試作が実施されたと発表した。「AFEELA」（アフィーラ）ブランドとして初めて発売する車種のAFEELA 1は、米カリフォルニア州にて2026年半ばからの納車を予定している。