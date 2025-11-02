ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ダイハツらしさ全開！自転車以上、軽自動車未満の『ミゼットX』が楽しすぎる…ジャパンモビリティショー2025

ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）
  • ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）
  • ダイハツ（ジャパンモビリティショー2025）
  • ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）
  • ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）
  • ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）
  • ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）
  • ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）
  • ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）

ダイハツは「ジャパンモビリティショー2025」に、“わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。”をテーマに出展。ダイハツの「小さいクルマ」の代名詞のひとつ『ミゼット』の新コンセプトを公開した。

【画像】楽しすぎるダイハツ『ミゼットX』

『ミゼットX』と名付けられたこのクルマは、暮らしに寄り添った目線でつくり、その後の人々の暮らしを変えた「初代ミゼット」の発明精神を未来へ受け継ぐコンパクトEVとして開発。気軽に「みんなの身近な移動」を再発明したとしている。

ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）

自転車以上、軽自動車未満の扱いやすく安心できるジャストサイズの新モビリティとし、コンパクトなサイズながら1＋2シートとした。ボディサイズは全長2200×全幅1295×全高1680mm、ホイールベース1600mm。見るからに小回りが効きそうなスタイリングだ。

今回のコンセプトは小さい子どもをもつ家族での移動をイメージしたものだが、使い方やライフスタイルでさまざまなカスタムができる想定で、荷台バリエーションも豊富に用意するという。

ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）ダイハツ ミゼットX（ジャパンモビリティショー2025）

ドアノブをひねって前開きドアを開けると、ちょっとしたテーマパークのようなカラフルなインテリアが広がる。後席は子ども用シートとしており、子どもが自分から喜んでクルマに“駆け上がりたくなる”よう、ステップにはボルダリングのイメージを盛り込んだ。

ドアの水色の素材はタオル地で、雨の日に傘を立てかけたりしても水分が吸収できるようにした。またこの意匠はフロアマットに連なり、天の川をイメージさせるデザインを作り上げる。シート下には子どもをあやすための「お菓子ポケット」も用意するなど、ダイハツらしい工夫が至る所に盛り込まれている。

ダイハツ（ジャパンモビリティショー2025）ダイハツ（ジャパンモビリティショー2025）
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダイハツ ミゼット

ダイハツ コンセプトカー

ダイハツ工業

ジャパンモビリティショー

ジャパンモビリティショー2025

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES