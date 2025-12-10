会場初のドローンショー開催へ、300機が夜空を彩る…ジャパンモビリティショー福岡2025

九州を拠点にドローンショー事業を展開するデイライト・グローバルは、12月18日から21日まで開催される「ジャパンモビリティショー福岡2025」において、会場初となるドローンショーを実施すると発表した。

今回のドローンショーのテーマは「モビリティショー×クリスマス×福岡」。12月18日と19日の17時30分から約15分間、300機のドローンが夜空に描き出すダイナミックな光の演出で会場を彩る。悪天候時は翌日以降に順延となる場合がある。

ジャパンモビリティショー福岡2025は「キミが創る、未来のモビリティ」をテーマに、九州最大級のモビリティイベントとして開催される。国内外の四輪・二輪ブランドが大集合し、最新技術を搭載したモデルから貴重な昭和の名車まで一堂に会する。

会場内のデイライト・グローバル特設ブースでは、ドローンショーで使用する最新機体の展示や、過去に実施したショーのダイジェスト映像を放映。ドローンショーの仕組みや魅力を間近で体感できる。

会場ではドローンショー以外にも、自動車産業に関わる仕事を体験できる「キッザニア」や科学体験イベント、「はたらくクルマ」や「クラシックカー」などのスペシャル展示、二輪車で楽しむパンプトラック体験など、子どもも楽しめるコンテンツが盛りだくさん。会場限定「トミカ」の販売や展示も行われる。

また、会場で開催される「グルメ総選挙フェス」では全国のラーメンや肉料理など様々な絶品グルメが味わえ、丸一日楽しめる内容となっている。