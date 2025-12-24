世界初8K全景ドローン、「Antigravity A1」日本上陸…Visionゴーグルとグリップコントローラーで没入型飛行体験

Insta360は、ドローンブランド Antigravity(アンチグラビティ)より、世界初となる8K 360度全景ドローン「Antigravity A1」の日本国内での販売を開始した。

【画像全2枚】

没入型コントロールのために設計されるAntigravity A1は、独自のデュアルレンズ構造により、ドローン周囲の全てを360度で記録する。さらに独自のフリーモーションテクノロジーとVisionゴーグル、グリップコントローラーを組み合わせることで、自然で直感的な没入型飛行を可能にする。

操縦者は一方向に飛行しながら、別の方向を見渡すことができ、これまでにない自由度の高い探索が実現する。また、A1は本体重量が249g未満という軽量設計でありながら、8K解像度に対応。全てのアングルが8K高解像度で記録されるため、飛行中にフレーミングを気にする必要がない。編集時に自由なリフレームやアスペクト比の変更が行える。そして帰還機能やペイロード検知システムも搭載し、安全性にも配慮している。

A1は、1回のフライトで360度全景映像を撮影できるため、飛行中にあらかじめアングルを意識する必要がなく、飛行そのものに没入できる。撮影後は、アプリやパソコン用ソフトで自由に好きな視点を切り出すことが可能である。

従来のFPVドローンは高度な操作技術や瞬時の判断力が求められ、多くのシミュレーター練習が必要で、クラッシュのリスクも高く、視点も限定的。一方、A1は新しい体験に挑戦したいすべてのユーザーのために設計されており、業界初のフリーモーションモードにより、初心者でもすぐに操作を楽しむことができる。

Antigravity A1は、Antigravity公式ストアおよび認定ストアで購入できる。標準版は20万9000円、エクスプローラーキットは24万9000円、インフィニティキットは26万3900円。全てのキットに、A1ドローン、Visionゴーグル、グリップモーションコントローラーが含まれ、操縦者のタイプに合わせたアクセサリーやバッテリーが用意されている。