ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

全日本ラリー選手権開幕戦でドローンショー初開催、三河湾の夜空に光の演出…2月28日

ドローンショー「RALLY 三河湾 2026 Night Canvas」
  • ドローンショー「RALLY 三河湾 2026 Night Canvas」
  • ドローンショー「RALLY 三河湾 2026 Night Canvas」

ドローンショー・ジャパンとラグナマリーナは、2月27日から3月1日に開催される全日本ラリー選手権開幕戦「RALLY 三河湾 2026 Supported by AICELLO」に合わせて、ドローンショー「RALLY 三河湾 2026 Night Canvas」をラグーナ蒲郡エリアで実施する。

【画像全2枚】

日本のラリー選手権に関わるドローンショーは今回が初の開催となる。

ドローンショーは2月28日18時から約15分間、ラグーナ蒲郡エリアで観覧無料で行われる。雨天・強風等により実施時間の変更または中止になる可能性がある。

RALLY三河湾は、愛知県の蒲郡市、岡崎市、西尾市、幸田町を舞台に開催される2026年全日本ラリー選手権の開幕戦。2024年から新城ラリーを引き継ぎ、三河湾を望むコースや山間部の公道で、トップドライバーたちによる3日間の熱戦が繰り広げられる。

今回、大会の魅力をさらに高めるべく、夜空を舞台にした初のドローンショーを実施する。ドローンショー・ジャパンが独自開発した国産ドローンショー機体「DSJ MODEL-X」を使用し、歴代の名車をはじめ、ラリーのスピード感やダイナミズムを表現する光のパフォーマンスを展開する。

三河湾の夜空に描かれる幻想的な映像美が、モータースポーツの躍動感と光の芸術を融合させた、これまでにない演出で、ラリーファンはもちろん、地域の皆様にも楽しめる特別なコンテンツとして全日本ラリー選手権開幕戦を鮮烈に盛り上げる。

ドローンショー・ジャパンは、ドローンを用いた航空ショーを国内で最も早く取り入れ事業化。ジャパンアニメ&キャラクターのドローンショーフェスティバル「STARDANCE in 横浜・八景島シーパラダイス」や、大阪・関西万博開幕前のPRドローンショー、サッカー、野球、バスケなどのプロスポーツが主催するイベントとのコラボレーションなど、400回を超える実績を持つ。国産唯一のドローンショー専用機体「DSJ MODEL-X」も自社開発する国内最大手のドローンショー企業である。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ドローン（無人航空機）

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES