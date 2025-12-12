ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ジャガー・ランドローバー、ドローンで工場点検を効率化…作業時間を最大95%短縮

ジャガー・ランドローバーがドローンで工場点検
  • ジャガー・ランドローバーがドローンで工場点検
  • ジャガー・ランドローバーがドローンで工場点検
  • ジャガー・ランドローバーがドローンで工場点検

ジャガー・ランドローバー(JLR)は、英国ウルバーハンプトンの電動パワートレイン製造センター(EPMC)において、ドローン技術の試験運用を開始したと発表した。

【画像全3枚】

これにより、機械や施設の点検時間を最大95%削減することに成功したという。この取り組みは、運用効率と従業員の安全性向上を目指すJLRの未来工場ビジョンの重要な一歩となる。

JLRが採用したのは、フライアビリティ社製の「Elios 3」ドローンだ。高所や狭い空間にも到達できるこのドローンにより、メンテナンスチームは工場の床から安全に設備を点検できるようになった。高所作業台が不要になり、リスクが大幅に軽減される。

ドローンはタブレットで操作され、リアルタイムで3Dマップを作成して問題箇所を特定し、トラブルシューティングを行う。これにより、コストのかかるメンテナンス停止時間を削減し、従業員はより重要な業務に集中できるようになった。

このドローンは、LiDAR(光検出・測距)センサーを搭載している。レーザー光パルスを発射し、物体に当たって跳ね返ってくるまでの時間を計測することで距離を算出し、周囲環境の詳細な3Dマップを作成する仕組みだ。

さらに、熱感知カメラも装備されており、過熱した部品や断熱材の不具合を早期に発見できる。これにより、エネルギー使用を最適化し、非効率を早期に検出することで、JLRの全体的な運用排出量削減の取り組みを支援する。

EPMCでの試験運用が成功したことを受け、次の段階ではソリフルの物流オペレーションセンター(LOC)で実施される予定だ。この施設はサッカー場13面分に相当する広大な倉庫スペース(約9万1800平方メートル)を持つ。

ここでは、ドローンにバーコードスキャナーを搭載し、在庫チェックを自動化する。手作業のプロセスを置き換え、より迅速で正確な在庫更新を可能にする。これにより、安全性が向上し、エラーが減少し、スペース、在庫レベル、供給フローに関するより賢明な意思決定が支援される。

この取り組みは、JLRが産業変革、新製品、技術に対して年間38億ポンドを投資する計画の一環だ。オープンイノベーションプログラムを通じて検討されており、2万9000人の従業員に電動化とデジタルスキルを訓練することを目指すフューチャースキルプログラムも支援している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

JLR（ジャガー・ランドローバー）

ドローン（無人航空機）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES