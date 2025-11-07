ホーム プレミアム ビジネス 記事

日産自動車の2025年度上半期決算、営業損失が277億円---通期は関税影響除き損益均衡へ

日産自動車が2025年度上半期決算を発表
  • 日産自動車が2025年度上半期決算を発表
  • 日産 N7（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産エルグランド新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • パパンCFO
  • 小売販売台数
  • 営業利益増減分析
  • 日産リーフ新型（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産マイクラ（欧州仕様、ジャパンモビリティショー2025）

日産自動車は11月6日、2025年度上半期（4～9月）の連結決算を発表した。営業損失は277億円となり、下半期以降に新型車需要の回復を見込む。通期では、関税の影響を除けば営業利益が損益均衡となる見通しだ。


◆2025年度上半期の業績

上半期のグローバル販売台数は148万台、連結売上高は5兆5787億円。営業損失は277億円、当期純損失は2219億円となった。損失の要因は、持分法適用会社の利益減少および構造改革費用の発生による。

自動車事業の流動性は3兆6000億円を確保しており、このうち現金および現金同等物は2兆2000億円（9月末時点）だ。

中国の合弁会社を含む上半期実績は、売上高5兆5787億円（前年同期比4055億円マイナス）、営業損失277億円（606億円悪化）、当期純損失2219億円（2411億円悪化）となった。

ジェレミー・パパンCFOは「連結営業損失は当初の想定より改善した。当期純損失は、主に持ち分法適用会社の利益の減少とリストラクチャリング費用によるものだ」と説明する。またパパンCFOは営業利益の増減を分析して「関税は1497億円の減益要因となった。モノづくりコストは670億円改善したが、これはRe:Nissanによる固定費の削減と研究開発費の減少が寄与した結果だ」と述べた。


《高木啓》

あわせて読みたい

特集

日産自動車

注目の記事

有料会員記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES