ダイハツ×SPK「D-SPORT Racing Team」2026年もモータースポーツ起点で“もっといいクルマづくり”を加速

ダイハツ工業とSPKは「D-SPORT Racing Team」として2026年も活動を継続し、競技の現場で得た知見を量産車へ還元する“もっといいクルマづくり”と、参加型イベントで「走る楽しさをみんなのものに」する取り組みを進める。

◆WRCラリージャパン挑戦に加え国内ラリーへも

2026年は昨年に続き、世界ラリー選手権（WRC）「RALLY JAPAN」への挑戦を掲げるほか、TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ、全日本ラリー選手権などへの参戦を計画。高負荷環境での使用や短期スパンでの改善を繰り返すことで、車両全体を俯瞰できる人材育成を行い、培った技術を量産車両へフィードバックしていく方針だ。

◆ダイハツ車ユーザーが“安全に走れる場”を全国へ

競技活動と並行して、モータースポーツの裾野を広げる施策も継続する。ダイハツ車ユーザーなら誰でも気軽に安全にサーキット走行を楽しめる「D-SPORT ＆ DAIHATSU Challenge Cup」を全国6会場で開催予定（希望者は「JAF 国内Bライセンス」取得資格が得られる）。あわせて、「JAF 国内Aライセンス」取得資格が得られる「D-SPORT ＆ DAIHATSU Circuit Trial」も実施し、走行機会とステップアップの導線を用意する。

2026年 開催スケジュール（予定）

  • D-SPORT ＆ DAIHATSU Challenge Cup：3/7 富士スピードウェイ、6/14 SPA直入、8/8 十勝スピードウェイ、9/12 スポーツランドSUGO、10/3 TSタカタサーキット、12/12 モータースポーツマルチフィールド沖縄

  • D-SPORT ＆ DAIHATSU Circuit Trial：11/7 スパ西浦モーターパーク

◆2026年チーム体制の代表はSPK沖恭一郎氏、監督はダイハツ殿村裕一氏

2026年の体制は、代表にSPKの沖恭一郎氏、監督にダイハツの殿村裕一氏、副代表にSPKの河口洋満氏を配置。ゼネラルマネージャーはSPKの柴正雄氏。ドライバーはダイハツの相原泰祐氏、コ・ドライバーは上原あずみ氏が務める。また技術陣として、チーフテクニカルマネージャーにSPK岩渕誠氏、テクニカルマネージャーに神菱の檜垣智也氏、ダイハツの萩野司氏、マネージャーにダイハツの野田 美和子さん、チーム広報にSPKの松田 れいさんを置き、運営・広報も含めた体制を明確化した。

《藤澤純一＠Mycar-life》

