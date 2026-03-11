レクサス『LBX MORIZO RR』のボディ剛性アップ！ タナベ「サステック・アンダーブレース」を発売

サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベが販売中のボディ補強パーツ「サステック・アンダーブレース」にレクサス・LBX MORIZO RR（GAYA16 2024年8月～）用のラインナップが追加された。税込み価格は1万9800円。

サステック・アンダーブレースはフロア下部の剛性をアップして、ハイレスポンスなハンドリングを実現するパーツ。ロワアーム支持部を連結して、ボディ剛性をアップすることでコーナリング時のボディのネジレを抑える。

アルミ中空パイプとユニークな目の字断面構造により、軽量化と高剛性を高レベルで両立している。今回発売のLBX MORIZO RR用は2点止めタイプで、装着箇所はリアとなっている。

なお、同製品を装着することにより最低地上高が確保できない場合があり、車輌によっては、装着した本製品自身が車輌最低部となり、最低地上高が変化する。保安基準や検査実施要領にある最低地上高90mm以上を保てるように、装着サスペンションなどには注意が必要だ。

同社による実車テストでは、アンダーブレース装着後も最低地上高に変化はなく、マフラー部分の150mmとなっている。クリアランスではボディからアンダーブレースまでが約10mmとなっている。