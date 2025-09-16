レクサス LBX、「Vibrant Edition」欧州発表…「RR モリゾー」に着想の外装デザイン

レクサスの欧州部門は、コンパクトSUV『LBX』の特別仕様車「Vibrant Edition」を発表した。

【画像】レクサス LBXの「Vibrant Edition」（欧州仕様）

2025年9月から2026年5月までの期間限定で生産される。

同モデルは、「エモーション」グレードをベースにスポーティな装備を強化している。18インチマットブラックアルミホイール、ブラックフロント・リアリップスポイラー、ブラックウィンドウ・ドアモールディング、バンパーのピアノブラックインサートを採用。フロントグリル上部のガーニッシュにはブラッククローム仕上げを施し、グリル自体にはジェットブラックメッキを採用している。これらは高性能モデル『LBX RR モリゾー』からインスピレーションを得たデザインだ。

エクステリアカラーは3種類を用意。アストラルブラックルーフ・ピラーとルビーレッドまたはソニッククォーツボディワークを組み合わせた2トーンオプション、そして単色のアストラルブラック仕上げが選択できる。リアピラーには専用エンブレムが装着される。

室内では、ブラックセミアニリンレザーシートにダークローズのボルスター、ショルダー部、ニーパッド、センターコンソール、フロントドアアームレストを配した。スポーティ感とレクサスの職人技を表現するため、シートバックには赤いダブルトラック畳風ステッチ、ダークローズシートベルトを採用している。

装備面では、8ウェイパワー調整式運転席、64色から選択可能なアンビエント照明、ワイヤレス充電器、ナノイーX空気清浄技術、シフトマチック用パドルシフトなどを標準装備している。

パワートレインには最新のレクサスハイブリッドシステムを搭載。超効率的な1.5L 3気筒エンジンで最高出力136hp/100kWを発生する。