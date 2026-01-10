ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

車中泊仕様の『エクストレイル』をさらにワイルドに、冒険心うずく『X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY』…東京オートサロン2026

日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）
  • 日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）
  • 日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）
  • 日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）
  • 日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）
  • 日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）
  • 日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）
  • 日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）
  • 日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）

「NISMO」や「AUTECH」ブランドを展開する日産モータースポーツ＆カスタマイズは、1月9日に開幕した「東京オートサロン2026」に出展。注目の1台が、2月27日に発売する車中泊仕様の日産『エクストレイル』をベースとしたカスタム、『X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY』だ。

【画像】日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY

1月7日に発表されたばかりの「エクストレイル ROCK CREEK マルチベッド」をベースに、デザインと機能を両立するアクセサリーパッケージを装着、ギア感を高めたモデルとなっている。

日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）

「エクストレイル ROCK CREEK」はエクストレイルの初代モデルからのDNA「タフギア」イメージをさらに高めたカスタムカーで、アウトドアを好む顧客に向けて専用の内外装パーツや防水シートを装備しているのが特徴。そこに車中泊も可能としたベッドシステムと、硬質のフロアパネルを装着したのがエクストレイル ROCK CREEK マルチベッドだ。

ベッドシステムは、セカンドシート位置から荷室スペース全体にわたって展開できるため、車内を広く使うことができる。またベッドマットは、程よい厚みで就寝時の快適性と耐久性を両立したほか、耐水性、撥水性に優れたCORDURA製の生地を採用し、アウトドアイメージをより強めた。

日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）

さらに、「ROCK CREEK」のシートと同様に、溶岩をイメージした「ラバレッド」のステッチをベッドマットにも施し、インテリア全体をトータルコーディネート。ベッド展開時にはベッド下に荷物を収納することもでき、車内での快適な休憩や宿泊のための機能を有しながら、積載性も兼ね備えている。

そんなエクストレイル ROCK CREEK マルチベッドの個性をさらに引き出したのが今回のコンセプトカー。「SOTOASOBIパッケージ」「ROCK CREEKベーシックプラス」「OUTDOORパッケージ」「ルーフキャリアパッケージ」といったアクセサリーパッケージを装着し、ギア感を一層高めている。ブラックのオーバーフェンダーやボンネットが力強さを演出。冒険に出かけたくなるような仕上がりとなっている。

日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）日産 X-TRAIL ROCK CREEK MULTIBED WILDPLAY（東京オートサロン2026）
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 エクストレイル

日産モータースポーツ＆カスタマイズ

東京オートサロン2026

東京オートサロン

日産自動車

オーテック（AUTECH）

SUV・クロスオーバー

ハイブリッドカー HV、HEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES