アルファロメオ『ジュリア』と『ステルヴィオ』、合計85台の限定車「INTENSA」登場…750万円から

ステランティスジャパンは11月26日、アルファロメオのスポーツセダン『ジュリア』とSUV『ステルヴィオ』に限定車「INTENSA（インテンサ）」を設定すると発表した。

【画像】アルファロメオ『ジュリア』と『ステルヴィオ』の「INTENSA」

『ジュリアINTENSA』は73台限定で、価格は750万円。『ステルヴィオINTENSA』は12台限定で、価格は890万円。全国のアルファロメオ正規ディーラーで販売する。

「INTENSA」は、イタリア語で「強烈な」「情熱的な」「力強い」などを意味し、アルファロメオの情熱と美学を象徴する限定シリーズとして名づけられた。欧州では今年2月から現行モデル全車種に設定され、高い人気を集めているシリーズで、日本でも2025年9月に発売された『トナーレ ハイブリッド INTENSA』が好評を博している。

アルファロメオの「INTENSA」シリーズ

限定モデル最大の特長は、ブランドアイデンティティを反映し、細部まで磨き上げた意匠。外装には、Victory、Value、Exclusivity(勝利の歴史、ブランドの価値、そして特別な存在感)といったアルファロメオの哲学を象徴するゴールドのアクセントが施され、彫刻的な美しいボディラインにさらなる存在感と気品を与えている。

内装では、タンカラー(淡い茶色)のアクセントと上質な素材を組み合わせ、職人技をもって洗練された美意識を表現している。

ジュリア INTENSAのベースとなる「ジュリア VELOCE」は、アルファロメオのスポーツセダンとして、美しさと走る歓びを融合したモデル。2.0L直列4気筒ターボエンジンを搭載し、力強く滑らかな加速と、理想的な重量バランスによる安定したハンドリングを実現する。イタリアンデザイン哲学に基づくエレガントなフォルムと、細部までこだわった上質なインテリアが、日常のドライブを特別な体験へと変える。

アルファロメオ・ジュリアの「INTENSA」

ステルヴィオ INTENSAのベースとなる「ステルヴィオ VELOCE」は、SUVでありつつ、アルファロメオならではのスポーティな走りを追求したモデル。堂々としたサイズがもたらすゆとりある空間と存在感に、しなやかなボディラインが生み出す躍動感あふれるデザインを融合した。さらに、スポーツモデルに匹敵する俊敏なステアリングレスポンスと理想的な重量配分、軽量設計によって、SUVの枠を超えたダイナミックな走りを実現している。

今回の限定モデルでは、ゴールドとタンカラーのアクセントに加え、ALFAアクティブサスペンションを特別装備し、より走破性を強化したモデルに仕上げた。

アルファロメオ・ジュリアの「INTENSA」

ボディカラーは、「エトナ レッド」「モントリオール グリーン」「ブルカノ ブラック」の3色展開。ボディカラー別の限定台数は、ジュリア INTENSAがエトナ レッド28台、モントリオール グリーン17台、ブルカノ ブラック28台の計73台。ステルヴィオ INTENSAがエトナ レッド5台、モントリオール グリーン1台、ブルカノ ブラック6台の計12台となっている。