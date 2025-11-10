アルファロメオ『ジュリア』が520馬力にパワーアップ！限定車「エストレマ」46台を発売、価格は1447万円

ステランティスジャパンは11月6日、アルファロメオのスポーツセダン『ジュリア・クアドリフォリオ』をベースとした限定車「エストレマ」を46台限定で発売すると発表した。価格は1447万円だ。

【画像】アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」

ジュリア・クアドリフォリオは、総アルミ製の2.9リットル V6ツインターボエンジンを搭載し、8速オートマチックトランスミッションを通じて力強く滑らかな加速性能を誇る。優れた敏捷性、軽さ、応答性を備え、パワーとパフォーマンス、そしてテクノロジーが融合した卓越したドライビングプレジャーを提供する。

今回の限定車「エストレマ」は、イタリア語で「究極」や「最上級」を意味する名前を冠し、走行性能と装備の両面でさらなる高みを目指した。最大の特長は、世界的に信頼されるアクラポビッチ製エキゾーストシステムの採用だ。

アクラポビッチは1990年にスロベニア共和国で創業されたヨーロッパ最大級のエキゾーストメーカーで、モーターサイクルから四輪レースまで多くの世界選手権タイトルを支えてきた実績を誇る。同社のシステム採用により軽量化と排気効率の最適化を図り、最高出力は従来の510馬力から520馬力へと向上した。

リアには純チタン製マフラーを装備し、エンド部にはカーボン製フィニッシャーを組み合わせ、視覚的なスポーティさに加えて、アクラポビッチならではの高く乾いた排気音がドライバーの感性を刺激する。

特別装備として、エクステリアではアクラポビッチ製エキゾーストシステム、19インチ軽量アルミホイール、ブラックのブレーキキャリパー、ダークカラーのジュリアバッジを採用。インテリアではスポーツレザーシート、ステアリングヒーター・シートヒーター、6ウェイパワーシート、パワーランバーサポート・パワーサイドサポートなどを装備する。

ボディカラーは「ヴェズヴィオ グレー」「ブルカノ ブラック」「ミザーノ ブルー」「エトナレッド」「モントリオール グリーン」「アルファ レッド」の6色を展開する。