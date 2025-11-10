ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アルファロメオ『ジュリア』が520馬力にパワーアップ！限定車「エストレマ」46台を発売、価格は1447万円

アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」
  • アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」
  • アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」
  • アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」
  • アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」
  • アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」
  • アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」
  • アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」
  • アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」

ステランティスジャパンは11月6日、アルファロメオのスポーツセダン『ジュリア・クアドリフォリオ』をベースとした限定車「エストレマ」を46台限定で発売すると発表した。価格は1447万円だ。

【画像】アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」

ジュリア・クアドリフォリオは、総アルミ製の2.9リットル V6ツインターボエンジンを搭載し、8速オートマチックトランスミッションを通じて力強く滑らかな加速性能を誇る。優れた敏捷性、軽さ、応答性を備え、パワーとパフォーマンス、そしてテクノロジーが融合した卓越したドライビングプレジャーを提供する。

今回の限定車「エストレマ」は、イタリア語で「究極」や「最上級」を意味する名前を冠し、走行性能と装備の両面でさらなる高みを目指した。最大の特長は、世界的に信頼されるアクラポビッチ製エキゾーストシステムの採用だ。

アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」

アクラポビッチは1990年にスロベニア共和国で創業されたヨーロッパ最大級のエキゾーストメーカーで、モーターサイクルから四輪レースまで多くの世界選手権タイトルを支えてきた実績を誇る。同社のシステム採用により軽量化と排気効率の最適化を図り、最高出力は従来の510馬力から520馬力へと向上した。

リアには純チタン製マフラーを装備し、エンド部にはカーボン製フィニッシャーを組み合わせ、視覚的なスポーティさに加えて、アクラポビッチならではの高く乾いた排気音がドライバーの感性を刺激する。

アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」アルファロメオ・ジュリア クアドリフォリオの「エストレマ」

特別装備として、エクステリアではアクラポビッチ製エキゾーストシステム、19インチ軽量アルミホイール、ブラックのブレーキキャリパー、ダークカラーのジュリアバッジを採用。インテリアではスポーツレザーシート、ステアリングヒーター・シートヒーター、6ウェイパワーシート、パワーランバーサポート・パワーサイドサポートなどを装備する。

ボディカラーは「ヴェズヴィオ グレー」「ブルカノ ブラック」「ミザーノ ブルー」「エトナレッド」「モントリオール グリーン」「アルファ レッド」の6色を展開する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アルファロメオ ジュリア（Giulia）

アルファロメオ（Alfa Romeo）

ステランティス

セダン

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES