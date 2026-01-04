『頭文字D』と『モルカー』がまさかのコラボ!?「東京オートサロン2026」で限定グッズ販売へ

三栄は、1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」にて、伝説の公道最速物語『頭文字D』と癒やし系ストップモーションアニメ『PUI PUI モルカー』による異色のドリームコラボレーション企画を展開すると発表した。

【画像】『頭文字D』と『モルカー』の限定コラボ商品

ティザービジュアルとして、ハチロクこと『スプリンタートレノ（AE86）』や『RX-7（FC3S、FD3S）』といった『頭文字D』でお馴染みの劇中名車たちが、愛くるしい「モルカー」の姿になった躍動感ある書き下ろしデザインを公開している。

会場となる幕張メッセ・北ホールの三栄販売特設ブースでは、車ファンからキャラクターファンまでが驚く「最速×のんびり（?!）」な世界観を形にした限定グッズを販売する。

オリジナルプリントクッキー（12枚入り）

オリジナルTシャツ（3種／M・L・XL）

アクリルキーホルダー

1月5日の全貌解禁に先駆け、注目のラインナップを一部先行公開。コラボ限定デザインがプリントされたクッキーは1400円（税込）、劇画ビジュアルやモルカーデザインをあしらったクリアファイルは各4000円（税込）、AE86、FC3S、FD3S仕様のモルカーたちをいつでも持ち歩けるアクリルキーホルダーは880円（税込）で販売される。

全ラインナップの詳細は1月5日に発表予定。その他『頭文字D』オリジナル先行発売商品も登場する。

出展場所は、幕張メッセ・北ホール1023の三栄販売特設ブースのほか、サテライトブース（10日、11日の2日間のみ）として、ペリエ海浜幕張駅特設POPUPショップ、プレナ幕張1F催事特設ショップ、APIT東雲、幕張蔦屋書店（一部商品のみ）でも展開される。