ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『頭文字D』と『モルカー』がまさかのコラボ!?「東京オートサロン2026」で限定グッズ販売へ

『頭文字D』と『PUI PUI モルカー』が異色のドリームコラボレーション
  • 『頭文字D』と『PUI PUI モルカー』が異色のドリームコラボレーション
  • オリジナルプリントクッキー（12枚入り）
  • オリジナルTシャツ（3種／M・L・XL）
  • アクリルキーホルダー

三栄は、1月9日から11日まで幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」にて、伝説の公道最速物語『頭文字D』と癒やし系ストップモーションアニメ『PUI PUI モルカー』による異色のドリームコラボレーション企画を展開すると発表した。

【画像】『頭文字D』と『モルカー』の限定コラボ商品

ティザービジュアルとして、ハチロクこと『スプリンタートレノ（AE86）』や『RX-7（FC3S、FD3S）』といった『頭文字D』でお馴染みの劇中名車たちが、愛くるしい「モルカー」の姿になった躍動感ある書き下ろしデザインを公開している。

会場となる幕張メッセ・北ホールの三栄販売特設ブースでは、車ファンからキャラクターファンまでが驚く「最速×のんびり（?!）」な世界観を形にした限定グッズを販売する。

オリジナルプリントクッキー（12枚入り）オリジナルプリントクッキー（12枚入り）オリジナルTシャツ（3種／M・L・XL）オリジナルTシャツ（3種／M・L・XL）
アクリルキーホルダーアクリルキーホルダー

1月5日の全貌解禁に先駆け、注目のラインナップを一部先行公開。コラボ限定デザインがプリントされたクッキーは1400円（税込）、劇画ビジュアルやモルカーデザインをあしらったクリアファイルは各4000円（税込）、AE86、FC3S、FD3S仕様のモルカーたちをいつでも持ち歩けるアクリルキーホルダーは880円（税込）で販売される。

全ラインナップの詳細は1月5日に発表予定。その他『頭文字D』オリジナル先行発売商品も登場する。

出展場所は、幕張メッセ・北ホール1023の三栄販売特設ブースのほか、サテライトブース（10日、11日の2日間のみ）として、ペリエ海浜幕張駅特設POPUPショップ、プレナ幕張1F催事特設ショップ、APIT東雲、幕張蔦屋書店（一部商品のみ）でも展開される。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

頭文字D

東京オートサロン2026

東京オートサロン

三栄

幕張メッセ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES