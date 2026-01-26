ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

自動車チューニング専門誌『レブスピード』、雑誌版が35年の歴史に幕…WEB・動画へ完全移行

休刊・最終号となるレブスピード26年3月号の表紙
  • 休刊・最終号となるレブスピード26年3月号の表紙
  • 雑誌としては、通算35年・393冊でピリオド
  • 2層式となり、通常より大幅に収録時間増となる付録DVD
  • 1990年当時のスポーツ系車両が元気に現役だった頃のレブスピード創刊号の一部抜刷り小冊子付録

三栄は1月26日、雑誌版の休刊・最終号となる『レブスピード2026年3月号』を発売した。

【画像全4枚】

創刊から35年続いたレブスピードは、2026年1月26日の3月号をもって休刊となる。36年目を迎えるが、今後はWEB（revspeed.jp）およびYouTube動画配信（REVSPEED Channel）に完全移行する。雑誌としては通算35年・393冊の発行をもってピリオドを打つ。

最終号は通常号より収録時間を大幅に増やした2層タイプDVDと、35年前の1990年に発行された創刊号の抜刷り復刻版小冊子を付ける特別号とした。

DVDには、『第37回 筑波スーパーバトル渾身タイムアタック車載映像集』、『土屋圭市FR＆FFコーナリングテクニック最新版』、『ADVAN A050 A1／POTENZA RE-71RZ進化の真相を探る』など計6本の企画、総尺約235分を収録し、通常の2号分相当の内容となっている。

小冊子は創刊号から116ページを抜粋し、1990年の国産スポーツカー最盛期を振り返る内容だ。

誌面特集は2025年12月の『第37回 筑波スーパーバトル』と2026年1月の『東京オートサロン2026』で取材した車両およびアイテムを通じて、多様なチューニング提案を届ける。

レブスピード雑誌版の集大成となる最終号をファンに楽しんでもらいたい、としている。

レブスピード2026年3月号はカラー128ページ。特別定価：2500円（税込）だ。

《森脇稔》

