「究極のエコカー」「すごいぞマツダ」スーパー耐久でテストした「CO2回収装置」にSNSでは驚きの声

マツダは11月17日、独自のCO2回収装置「Mazda Mobile Carbon Capture（マツダ モバイル カーボン キャプチャー）」の実証実験を開始したと発表した。これに対しSNS上では「究極のエコカー」「すごいぞマツダ」など驚きの声が上がっている。

【画像】MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept

マツダは2035年に向け、「走るほどにCO2を減らす」モビリティの実現を目指している。カーボンニュートラル燃料で走行し、排出されるCO2を回収できれば、走行距離に応じて大気中のCO2を削減できると考えている。

11月15日・16日に開催されたスーパー耐久シリーズ第7戦では、レース車両「MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept（55号車）」に「Mazda Mobile Carbon Capture」を初搭載した。欧州で実用化されているカーボンニュートラル燃料「バイオディーゼル燃料（HVO）」を使用して走行した。

MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept（55号車）

装置には多孔質構造を持つゼオライトをCO2吸着剤として採用し、排出ガス中のCO2を吸着できることを実証。マツダは来シーズンもスーパー耐久シリーズを通じて、CO2回収率の向上に向けた実証実験を継続する。

これに対しX（旧Twitter）上では「ある意味究極のエコカー」「すごいぞマツダ！」「まさにヒーローカー」など、バイオ燃料と組み合わされカーボンネガティブ、つまりCO2を吸収しながら走るという発想に驚きの声が上がった。また、「4時間だと余裕ありそうだった」など、今後に期待する声も見られた。