「単体サブウーファー」なら、積載上の都合に合わせて「ボックス」を作れる！「イン・カー・リスニング学」入門 Part2「低音強化編」

クルマの音響システムを進化させていくという趣味の世界が存在している。当連載では、その面白みや奥深さを解説することで、カーオーディオを愛好する人たちを増やしていこうと試みている。現在は、「低音強化」をテーマに据えて展開している。

カー用の「サブウーファーボックス」には、積載性的なタイプ違いも存在！

さて、クルマの中ではドアに取り付けられるスピーカーの口径的な問題で、超低音（低音よりさらに低い音）のスムーズな再生が難しい。ゆえに、低音再生の専用スピーカーである「サブウーファー」が用いられることが多くなっている。

で、「サブウーファー」にはタイプ違いが大きく3つある。「小型・薄型のパワードタイプ」、「ボックスタイプ」、「単体タイプ」、これらだ。その中で「単体タイプ」は「ボックス」と「外部パワーアンプ」とを別途用意しなくてはならないので、導入のハードルが高めだ。しかしそれらに何を使うかを思案するという楽しみを味わえる。かくして愛好家の多くは、敢えて「単体サブウーファー」を選択している。

というわけで前回の記事では、「ボックス」にはどのようなものがあり、それぞれがどのような鳴り方をするのかを解説したが、カー用の「サブウーファーボックス」には積載性的なタイプ違いも存在している。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：アンティフォン（石川県金沢市）。

積載性的なタイプ違いとは、「箱載せタイプ」と「埋め込みタイプ」！

積載性的なタイプ違いとは、大きく分けて2つある。1つが「箱載せタイプ」で、もう1つが「埋め込みタイプ」だ。

それぞれがどういうものなのかを説明していこう。まず「箱載せタイプ」とは、トランクルーム等にポンと置くようにして設置するもののことを指す。一方「埋め込みタイプ」とは、トランクフロアやトランクのサイドウォール等に埋め込まれるもののことを指す。

で、それぞれには利点と不利点とがある。まず「箱載せタイプ」は、製作の難易度が低めであることが利点だ。結果、製作コストが比較的に少なくて済む。そして、設計上のフレキシビリティが高いことも利点だ。積載上の都合を鑑みながら音的なことを優先して設計できる。

しかし、トランクの積載性をある程度はスポイルしてしまう。ここが不利点だ。

「埋め込みタイプ」はトランクの積載性を削らない。しかし製作の難易度はアップ！

対して「埋め込みタイプ」は、トランクの積載性をスポイルしにくいことがメリットだ。場合によってはフロアをかさ上げする必要性が生じることもあるので、そうせざるを得ない場合には積載性をいくらかは削ることにはなるものの、「箱載せタイプ」ほどには邪魔にならない。

しかしながら製作上の難易度が上がることは不利点だ。「サブウーファーボックス」はある程度容量を大きく取る必要があるが、「埋め込みタイプ」では限られたスペース内に収めなくてはならずその点で制約を受けるので、形状を工夫する必要があり手間がかかる。

ところで「箱載せタイプ」にはもう1つメリットがある。それは「物理的なサウンドチューニングを行えること」だ。実は「サブウーファーボックス」は、置き場所や向きを変えると鳴り方が変わる。例えば「サブウーファーユニット」の振動板から放たれる音を壁やフロアにぶつけるようにして置くと、低音の増強効果が得られる。また、置き場所を変えることでフロントスピーカーの音との繫がり感がアップすることもある。

今回は以上だ。次回は「サブウーファー」の鳴らし方について解説していく。乞うご期待。