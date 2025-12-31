ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

「単体サブウーファー」なら、積載上の都合に合わせて「ボックス」を作れる！「イン・カー・リスニング学」入門 Part2「低音強化編」

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：アンティフォン（石川県金沢市）。
  • 「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：アンティフォン（石川県金沢市）。
  • 「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：アンティフォン（石川県金沢市）。
  • 「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：アンティフォン（石川県金沢市）。

クルマの音響システムを進化させていくという趣味の世界が存在している。当連載では、その面白みや奥深さを解説することで、カーオーディオを愛好する人たちを増やしていこうと試みている。現在は、「低音強化」をテーマに据えて展開している。

【画像全3枚】

カー用の「サブウーファーボックス」には、積載性的なタイプ違いも存在！

さて、クルマの中ではドアに取り付けられるスピーカーの口径的な問題で、超低音（低音よりさらに低い音）のスムーズな再生が難しい。ゆえに、低音再生の専用スピーカーである「サブウーファー」が用いられることが多くなっている。

で、「サブウーファー」にはタイプ違いが大きく3つある。「小型・薄型のパワードタイプ」、「ボックスタイプ」、「単体タイプ」、これらだ。その中で「単体タイプ」は「ボックス」と「外部パワーアンプ」とを別途用意しなくてはならないので、導入のハードルが高めだ。しかしそれらに何を使うかを思案するという楽しみを味わえる。かくして愛好家の多くは、敢えて「単体サブウーファー」を選択している。

というわけで前回の記事では、「ボックス」にはどのようなものがあり、それぞれがどのような鳴り方をするのかを解説したが、カー用の「サブウーファーボックス」には積載性的なタイプ違いも存在している。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：アンティフォン（石川県金沢市）。「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：アンティフォン（石川県金沢市）。

積載性的なタイプ違いとは、「箱載せタイプ」と「埋め込みタイプ」！

積載性的なタイプ違いとは、大きく分けて2つある。1つが「箱載せタイプ」で、もう1つが「埋め込みタイプ」だ。

それぞれがどういうものなのかを説明していこう。まず「箱載せタイプ」とは、トランクルーム等にポンと置くようにして設置するもののことを指す。一方「埋め込みタイプ」とは、トランクフロアやトランクのサイドウォール等に埋め込まれるもののことを指す。

で、それぞれには利点と不利点とがある。まず「箱載せタイプ」は、製作の難易度が低めであることが利点だ。結果、製作コストが比較的に少なくて済む。そして、設計上のフレキシビリティが高いことも利点だ。積載上の都合を鑑みながら音的なことを優先して設計できる。

しかし、トランクの積載性をある程度はスポイルしてしまう。ここが不利点だ。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：アンティフォン（石川県金沢市）。「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：アンティフォン（石川県金沢市）。

「埋め込みタイプ」はトランクの積載性を削らない。しかし製作の難易度はアップ！

対して「埋め込みタイプ」は、トランクの積載性をスポイルしにくいことがメリットだ。場合によってはフロアをかさ上げする必要性が生じることもあるので、そうせざるを得ない場合には積載性をいくらかは削ることにはなるものの、「箱載せタイプ」ほどには邪魔にならない。

しかしながら製作上の難易度が上がることは不利点だ。「サブウーファーボックス」はある程度容量を大きく取る必要があるが、「埋め込みタイプ」では限られたスペース内に収めなくてはならずその点で制約を受けるので、形状を工夫する必要があり手間がかかる。

ところで「箱載せタイプ」にはもう1つメリットがある。それは「物理的なサウンドチューニングを行えること」だ。実は「サブウーファーボックス」は、置き場所や向きを変えると鳴り方が変わる。例えば「サブウーファーユニット」の振動板から放たれる音を壁やフロアにぶつけるようにして置くと、低音の増強効果が得られる。また、置き場所を変えることでフロントスピーカーの音との繫がり感がアップすることもある。

今回は以上だ。次回は「サブウーファー」の鳴らし方について解説していく。乞うご期待。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

イン・カー・リスニング学

カーオーディオ

注目の記事

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES