ブリッドのコンフォートシート『EUROSTER II CRUZ』に限定色「ベージュレザー」が登場

EUROSTERⅡ CRUZ ベージュレザー［E55MSR］＋別売 有段式アームレスト［P63MRR］［P64MRR］
自動車レース用シートの老舗・BRIDE（ブリッド）が販売中のスポーツシート「EUROSTER II CRUZ（ユーロスターツー・クルーズ）」に、耐久性のあるPVC生地を用いたベージュレザーの限定色が追加された。受注開始は2026年1月13日より。

ユーロスターツー・クルーズは、快適性と体を支えるホールド性を両立したコンフォート・リクライニングシートのロングセラーモデルだ。今回追加されるベージュレザーは、水や汚れ、擦れに強いPVC表皮を使用している。

製品の特長は、ドライバーの身体全体を包み込むように設計されたスポーツフォルム形状と、シンプルで洗練された飽きのこないシートデザインだ。別売のアームレストが装着可能で、より快適な運転環境を実現できる。

難燃生地を使用した日本製で、保安基準適合モデルとなっている。重量は約15.6kg。

価格は通常モデルが16万6100円、シートヒーター搭載モデルが18万5900円（いずれも税込）。別売りの有段式アームレストは右用、左用が各2万2000円（税込）。取り付けには別売りの車種別シートレールが必要（適合シートレールはMO、MB、MK、MZ、YZ、LZ、LY、LB）。

購入・注文は全国のブリッドマイスターショップをはじめ、ブリッド取扱店より。

