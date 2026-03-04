コルベット Z06、バサースト12時間レース初参戦記念車を豪州で発売…限定12台

GMスペシャルティビークルズ(GMSV)は、シボレー『コルベット Z06』の「バサースト12時間スペシャルティエディション」をオーストリアで発表した。

コルベット Z06 GT3.Rの2026年バサースト12時間レース初参戦を記念して製作される。

オーストラリアとニュージーランド専用として製造されるこのモデルは、わずか12台の限定生産となる。各車両には01から12までの個別番号が付与され、高度にカスタマイズされた仕様で仕上げられる。これはコルベット Z06の2026年モデルであり、今年オーストラリアとニュージーランドで入手可能な唯一の割り当てとなる。

バサースト12時間スペシャルティエディションは、サーキット志向の3LZクーペにZ07パフォーマンスパッケージを搭載したモデルをベースとしている。初めてバサースト12時間レースに参戦するコルベット Z06 GT3.Rレースカーの公道仕様版として構想された。

この発表は、オーストラリアとニュージーランド向けの2026年モデル コルベット スティングレイとE-Rayシリーズの発表に続くもの。新モデルには3画面のドライバー中心のコックピットとシボレー コネクテッドサービスが導入される。

コルベット Z06 GT3.Rは、シボレーが世界のGT3競技向けに設計した初の専用サーキット専用レースカーであり、公道仕様のコルベット Z06を直接ベースとしている。バサーストでのデビューは、コルベット GT3.Rがバサースト12時間レースに参戦する初めての機会となる。スペシャルティエディションは、限定された顧客グループにそのレースカーとの最も近い公道仕様のつながりを提供するために製作された。

コルベット Z06 バサースト12時間スペシャルティエディションは、Z07パフォーマンスパッケージのシャシーとブレーキハードウェアに、GT3.Rとマウントパノラマサーキットを視覚的にリンクする仕様を組み合わせている。

ベースは2026年モデル コルベット Z06 3LZクーペで、Z07パフォーマンスパッケージを搭載する。Z07パフォーマンスパッケージには、マグネティックセレクティブライドコントロール付きZ07サスペンション、ブレンボ製カーボンセラミックアンチロックブレーキ、ミシュラン パイロットスポーツカップ2R ウルトラパフォーマンスタイヤ(フロント275/30ZR20、リア345/25ZR21)、カーボンファイバーエアロパッケージ(グラウンドエフェクト、ハイウイングスポイラー、ダイブプレーン)が含まれる。

エクステリア仕様には、スイッチブレードシルバーの外装塗装、カーボンフラッシュ塗装のカーボングラウンドエフェクト、カーボンフラッシュ塗装のカーボンファイバーハイウイングスポイラー、カーボンファイバールーフが採用される。ホイールはフロント20インチ/リア21インチのスパイダーデザインブラック鍛造アルミニウムホイールで、コルベットレーシング「ジェイク」ロゴのホイールセンターキャップが装着される。

ブルーのブレーキキャリパー、ボンネットとリアパネルにジェイクC8.Rグラフィックスパッケージ、エンジンライティングとエンジンアピアランスパッケージ、カーボンフラッシュのエクステリアバッジ、トリム、ミラーが装備される。さらに、専用のバサースト12時間トラックデカールが施される。

2026年モデル コルベット Z06 バサースト12時間スペシャルティエディションは、アップデートされた2026年モデル コルベット スティングレイとE-Rayシリーズに加わる。新シリーズには3画面コックピット、強化されたキャビン機能、シボレー コネクテッドサービスが導入される一方、コルベットをアイコンにしたミッドマウントV8パフォーマンスは維持される。

わずか12台のみの生産で、すべて同じ仕様、オーストラリアとニュージーランド専用となるバサースト12時間スペシャルティエディションは、コレクターや愛好家にとって、コルベットの最新GT3レーサーの公道仕様版を確保するユニークな機会となる。