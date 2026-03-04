ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

コルベット Z06、バサースト12時間レース初参戦記念車を豪州で発売…限定12台

シボレー『コルベット Z06』の「バサースト12時間スペシャルティエディション」
  • シボレー『コルベット Z06』の「バサースト12時間スペシャルティエディション」
  • シボレー『コルベット Z06』の「バサースト12時間スペシャルティエディション」
  • シボレー『コルベット Z06』の「バサースト12時間スペシャルティエディション」
  • シボレー・コルベット Z06 GT3.R

GMスペシャルティビークルズ(GMSV)は、シボレー『コルベット Z06』の「バサースト12時間スペシャルティエディション」をオーストリアで発表した。

【画像全4枚】

シボレー・コルベット Z06 GT3.Rシボレー・コルベット Z06 GT3.R

コルベット Z06 GT3.Rの2026年バサースト12時間レース初参戦を記念して製作される。

オーストラリアとニュージーランド専用として製造されるこのモデルは、わずか12台の限定生産となる。各車両には01から12までの個別番号が付与され、高度にカスタマイズされた仕様で仕上げられる。これはコルベット Z06の2026年モデルであり、今年オーストラリアとニュージーランドで入手可能な唯一の割り当てとなる。

バサースト12時間スペシャルティエディションは、サーキット志向の3LZクーペにZ07パフォーマンスパッケージを搭載したモデルをベースとしている。初めてバサースト12時間レースに参戦するコルベット Z06 GT3.Rレースカーの公道仕様版として構想された。

この発表は、オーストラリアとニュージーランド向けの2026年モデル コルベット スティングレイとE-Rayシリーズの発表に続くもの。新モデルには3画面のドライバー中心のコックピットとシボレー コネクテッドサービスが導入される。

コルベット Z06 GT3.Rは、シボレーが世界のGT3競技向けに設計した初の専用サーキット専用レースカーであり、公道仕様のコルベット Z06を直接ベースとしている。バサーストでのデビューは、コルベット GT3.Rがバサースト12時間レースに参戦する初めての機会となる。スペシャルティエディションは、限定された顧客グループにそのレースカーとの最も近い公道仕様のつながりを提供するために製作された。

コルベット Z06 バサースト12時間スペシャルティエディションは、Z07パフォーマンスパッケージのシャシーとブレーキハードウェアに、GT3.Rとマウントパノラマサーキットを視覚的にリンクする仕様を組み合わせている。

シボレー『コルベット Z06』の「バサースト12時間スペシャルティエディション」シボレー『コルベット Z06』の「バサースト12時間スペシャルティエディション」

ベースは2026年モデル コルベット Z06 3LZクーペで、Z07パフォーマンスパッケージを搭載する。Z07パフォーマンスパッケージには、マグネティックセレクティブライドコントロール付きZ07サスペンション、ブレンボ製カーボンセラミックアンチロックブレーキ、ミシュラン パイロットスポーツカップ2R ウルトラパフォーマンスタイヤ(フロント275/30ZR20、リア345/25ZR21)、カーボンファイバーエアロパッケージ(グラウンドエフェクト、ハイウイングスポイラー、ダイブプレーン)が含まれる。

エクステリア仕様には、スイッチブレードシルバーの外装塗装、カーボンフラッシュ塗装のカーボングラウンドエフェクト、カーボンフラッシュ塗装のカーボンファイバーハイウイングスポイラー、カーボンファイバールーフが採用される。ホイールはフロント20インチ/リア21インチのスパイダーデザインブラック鍛造アルミニウムホイールで、コルベットレーシング「ジェイク」ロゴのホイールセンターキャップが装着される。

ブルーのブレーキキャリパー、ボンネットとリアパネルにジェイクC8.Rグラフィックスパッケージ、エンジンライティングとエンジンアピアランスパッケージ、カーボンフラッシュのエクステリアバッジ、トリム、ミラーが装備される。さらに、専用のバサースト12時間トラックデカールが施される。

シボレー『コルベット Z06』の「バサースト12時間スペシャルティエディション」シボレー『コルベット Z06』の「バサースト12時間スペシャルティエディション」

2026年モデル コルベット Z06 バサースト12時間スペシャルティエディションは、アップデートされた2026年モデル コルベット スティングレイとE-Rayシリーズに加わる。新シリーズには3画面コックピット、強化されたキャビン機能、シボレー コネクテッドサービスが導入される一方、コルベットをアイコンにしたミッドマウントV8パフォーマンスは維持される。

わずか12台のみの生産で、すべて同じ仕様、オーストラリアとニュージーランド専用となるバサースト12時間スペシャルティエディションは、コレクターや愛好家にとって、コルベットの最新GT3レーサーの公道仕様版を確保するユニークな機会となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

シボレー コルベット（Corvette）

シボレー（Chevrolet）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES