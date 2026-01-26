シボレー『コルベット』に米国建国250周年記念車、「スターズ&スティール」は米国250台限定…星条旗をイメージ

シボレーは、2026年の米国建国250周年を記念した特別仕様車「スターズ&スティール・コレクション」を米国で発表した。

【画像】シボレー・コルベットの「スターズ&スティール・コレクション」

同コレクションは、星条旗をモチーフにした現代的なデザイン要素を取り入れ、米国の職人技術と愛国心を体現した車両ラインアップとなる。コレクションに含まれる全車両は米国で組み立てられ、シボレーの国内生産へのこだわりを示している。

『コルベット』がベースの「コルベット スターズ&スティール リミテッドエディション」は、250台の限定生産となる。スティングレイからZR1Xまで全モデルが対象で、クーペまたはコンバーチブルのボディスタイルを選択できる。ただし3LT/3LZトリムのみの設定となる。

ボディカラーは、アークティックホワイトにサントリーニブルーの内装、またはブラックにアドレナリンレッドの内装の2種類から選択可能だ。

各限定モデルには、星条旗をイメージしたサテンシルバーまたはサテンブラックのフルレングスストライプと、ドアとスポイラー端部に「250」のフラッググラフィックが施される。シリアルナンバー入りのユニークなシルプレートとインテリアプラークも装備される。

ホイールは、ブラックグロス、カーボンフラッシュ、またはカーボンファイバーホイールがモデルに応じて設定される。レッドアクセントとして、エッジレッドキャリパー、レッドシートベルト、レッドステッチ入りフロアマット、一部モデルにはエッジレッドエンジンカバーが装備される。さらにブラックエキゾーストチップなどのアクセサリーもモデルごとに設定される。

生産開始は2026年春を予定しており、パッケージ価格は後日発表される。