1250馬力の最速コルベット「ZR1X」、特別色の1台が約4億円で落札…米国価格の13倍

バレットジャクソンの2026年スコッツデールオークションで、1台限りのスターズ&スティール仕様の『コルベットZR1X』が260万ドル(約4億円)で落札された。

【画像】シボレー コルベット ZR1X

この車両はニュルブルクリンク・ノルドシュライフェで最速ラップを記録したアメリカ製市販車をベースにしたもので、落札価格の全額がトンネル・トゥ・タワーズ財団に寄付される。同財団は殉職した軍人や救急隊員の遺族への住宅提供、負傷した退役軍人への支援、ホームレス退役軍人への住居提供などを行っている。

落札したのはヘンドリックオートモーティブグループの会長兼CEOで、ヘンドリックモータースポーツのオーナーでもあるリック・ヘンドリック氏。同氏はGMデザインファブリケーションショップの専門家が手作業で塗装したダークサテンスチール仕上げの車両を受け取る。車両にはブルーのブレーキキャリパー、サントリーニブルーのインテリア、カーボンエアロリアウイングのブルーアクセントなど、随所にブルーの特徴が施されている。

ヘンドリック氏は自身のZR1Xに搭載されるツインターボV8エンジンを組み立てる機会や、GMデザインドームでの初のコルベット納車、厳選された記念品も受け取る。

コルベットZR1Xは、LT7ツインターボV8エンジンとフロントアクスル電動モーターを組み合わせて1250hpを発生し、0～96km/h加速は2秒以下を実現する。エンジンのトルクは828lb-ft、電動モーターは145lb-ftを発生し、サーキットでの最高速度は375km/hに達する。

通常のコルベットZR1Xの米国でのメーカー希望小売価格は20万7395ドルから。新車価格の約13倍で落札されたことになる。