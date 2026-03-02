ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

アストンマーティン『ヴァンキッシュ・ヴォランテ』、1台限り「ウェーブエディション」発表…美しい海岸線に着想

アストンマーティン・ヴァンキッシュ・ヴォランテ・ウェーブエディション
アストンマーティンは、ブランドの特注サービス「Q by アストンマーティン」を通じて製作された唯一無二の高性能ラグジュアリーコンバーチブル「ヴァンキッシュ・ヴォランテ・ウェーブエディション」を発表した。

アストンマーティン『ヴァンキッシュ・ヴォランテ』の「ウェーブエディション」

ヴァンキッシュ・ヴォランテ・ウェーブエディションは、アストンマーティンのパーソナライゼーション部門であるQ by アストンマーティンの卓越した職人技を示している。デザイナーたちはコリアー郡の美しい海岸線からインスピレーションを得て、水の動き、反射、静けさを表現するデザイン要素を取り入れた。

エクステリアは「Q イリデセント・サファイア」と呼ばれる魅惑的なブルー仕上げで、微妙な緑色の輝きを持つ。このダイナミックな塗装は、南フロリダのエバーグレーズ周辺の水の動きからインスピレーションを得ている。グロスブラックのカーボンファイバーパッケージが車の流れるようなシルエットを強調する。

特注のクラブスポーツ・ホワイトの塗装は、グロスブラックのカーボンファイバー上を走り、海岸の岩に打ち寄せる波のようなデザインとなっている。ボンネットのF1インスパイアのサーモスルーバー、サイドフェンダー、リアシールドにピンストライプが施され、波をイメージした下部のピンストライプも特別にデザインされた。レッドのブレーキキャリパーは、フロリダの沿岸水域を示す赤いブイへのさりげない敬意を表している。

インテリアは外観とは対照的に、穏やかで光に満ちたキャビンを提供する。グレイシャー・ホワイトを基調とし、グロスブラックのカーボンファイバーディテールが配される。ペールブルーのコントラストステッチとウェルトは、流れる波頭を抽象的に解釈した特注のウェーブモチーフとなっており、ヘッドレストに刺繍され、シルプレートに刻印されている。

アストンマーティンのウィングがショルダーボルスターにステッチされ、リアキャビンのカーボンファイバークロスブレースには外装と同じクラブスポーツ・ホワイトのリバリーピンストライプが施されている。レッドアルマイトのスタート/ストップロータリーは、沿岸のブイへのさりげない言及となっている。

ヴァンキッシュ・ヴォランテは、世界最速かつ最もパワフルなフロントエンジンコンバーチブルとして、息をのむようなパフォーマンスと時代を超越したデザインを組み合わせている。彫刻的なボンネットの下には、ツインターボチャージャー付き5.2リットルV12エンジンが搭載され、835PSと1000Nm(738lb-ft)のトルクを発生する。

この強力なパワーにより、ヴァンキッシュ・ヴォランテは0から時速62マイルまでわずか3.4秒で加速し、最高速度は時速214マイルに達する。精密に設計されたコンバーチブルルーフは14秒で開き、16秒で閉じ、時速31マイルまでの速度で操作可能である。

