ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ブライトリング、アストンマーティンの公式ウォッチパートナーに…今夏特別モデル発売へ

ブライトリングがアストンマーティンの公式ウォッチパートナーに就任
  • ブライトリングがアストンマーティンの公式ウォッチパートナーに就任
  • ブライトリングがアストンマーティンの公式ウォッチパートナーに就任
  • ブライトリングがアストンマーティンの公式ウォッチパートナーに就任
  • ブライトリングがアストンマーティンの公式ウォッチパートナーに就任
  • ブライトリングがアストンマーティンの公式ウォッチパートナーに就任

スイスの高級時計メーカーのブライトリングは、英国の高級自動車メーカーのアストンマーティンの公式ウォッチパートナーに就任したと発表した。

【画像】ブライトリングがアストンマーティンの公式ウォッチパートナーに就任

複数年にわたるグローバルなパートナーシップは、アストンマーティンの職人技によるハイパフォーマンス・カーと、腕時計に要求される精密さとクラフトマンシップを融合させるもの。2026年第3四半期には、このコラボレーションによるアストンマーティンエディションのタイムピース第一弾を発表する予定だ。

同時に、ブライトリングはアストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チームの公式ウォッチパートナーにもなったことを発表した。

アストンマーティンとブライトリングの同時代性は、自動車の黎明期にまでさかのぼる。1907年、レオン・ブライトリングは「ヴィテス」を世に送り出した。時速15から250マイル(またはキロメートル)の速度を測ることのできる最初のクロノグラフで、その精度の高さはスイス警察初のスピード違反取り締まりにも採用されたほどだ。

それから数年後の英国では、ライオネル・マーティンとロバート・バムフォードが、険しく埃っぽいアストン・ヒルを登るレースに手製のスポーツカーで挑んだ。彼らは優勝し、その名が今日まで続くことになる。

1960年代までには、どちらのブランドもスタイルと最新のエンジニアリングのシンボルとなっていた。ブライトリング創業者の孫であるウィリー・ブライトリングは、戦後の腕時計づくりのものものしさを払いのけるかのように、スピードとスタイルを求める新しい世代に向けて「トップタイム」と名付けたクロノグラフを登場させた。

映画『サンダーボール作戦』(1965年)でジェームズ・ボンド・シリーズ初のQによる改造ガジェットとしてショーン・コネリーが手首にまとうと、それは時代を象徴する存在となった。アストンマーティン『DB5』も、『ゴールドフィンガー』(1964年)でデビューを果たし、『サンダーボール作戦』でも再登場して、四輪で同じ現象を巻き起こした。同じ映画作品に登場した両者は、スピードが高性能戦術と交差するジェームズ・ボンドの世界で人々を魅了した。

そうして共に伝統を分かち合い進化を続ける中で、ブライトリング、アストンマーティン、アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1チームの長期にわたるパートナーシップにおいて、ファンは特別なモデルの登場を待ち望むことになるという。

第一弾として、レースの世界へのブライトリングの復帰を記念する「Navitimer B01 Chronograph 43 Aston Martin Formula One」チームが展開される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アストンマーティン（Aston Martin）

F1

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES