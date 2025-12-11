ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

中国CATL、リチウムイオン電池の道路輸送免除資格を国内初取得…安全輸送で新基準

中国CATLがリチウムイオン電池の道路輸送免除資格を国内初取得
中国の電池大手CATLは、リチウムイオン電池の道路輸送免除資格を中国国内で初めて取得したと発表した。

CATLは中国初のパイロット企業として道路輸送条件付き免除を取得し、動力用および蓄電用リチウムイオン電池が「特別監督」から「安全免除」へ移行する重要なマイルストーンを達成した。これは中国の新エネルギーインフラが新たな段階に入ったことを示している。

新エネルギー車および蓄電産業の急速な発展に伴い、動力用リチウム電池の安全で効率的な輸送システムの構築が、国の輸送能力強化における重要な課題となっている。この分野で国内初のパイロット企業となったCATLは、輸送能力不足の問題を効果的に解決しただけでなく、サプライチェーン全体のコスト削減と効率向上を大幅に促進し、業界全体に複製可能な革新的輸送モデルを確立した。

高い安全基準を持つ電池製品が、CATLが免除資格を取得する鍵となった。現在までにCATLは、材料選択、開発設計、極限スマート製造、実証試験などの次元で多層的な安全システムを確立している。電池セルの安全故障率は業界最高水準のPPB(10億分の1)レベルに抑制されている。

同ブランドのすべての電池は、新国家標準試験に完全合格しただけでなく、危険物が通過しなければならない国連UN38.3輸送安全試験、およびリチウムイオン電池の道路輸送熱安定性試験にも合格している。

「特別監督製品」から「免除製品」への再分類は、輸送方式の変更だけでなく、電池の安全性に対する業界の理解の向上でもある。CATLは先進的な安全技術により、鉄道と道路の両方で輸送効率のブレークスルーを達成し、リチウムイオン電池の安全輸送に関する新たな基準と規範を確立した、としている。

《森脇稔》

