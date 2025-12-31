ソニー・ホンダのEV『AFEELA』、「PS リモートプレイ」車載化…世界初

ソニー・ホンダモビリティは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの人気アプリ「PS リモートプレイ」を新型EV『AFEELA』に導入すると発表した。このアプリが車載エンタテインメントとして導入されるのは世界初となる。

【画像】ソニー・ホンダモビリティがソニー・インタラクティブエンタテインメントの人気アプリ「PS リモートプレイ」を新型EV『AFEELA』に導入

ユーザーの自宅にあるPlayStation5またはPlayStation4本体から、PlayStationのゲームを遠隔でストリーミングしてプレイできるこのアプリの搭載により、車内でのエンタテインメント体験を革新する。

このアプリは、AFEELAの車内エンタテインメントシステムから直接操作することができ、自宅のPS5やPS4本体にリモートでアクセスすることができる。車室に搭載された高画質ディスプレイと高品質サウンドシステムを使って、本格的なゲーム体験を楽しめる。

駐車中の待ち時間や、長距離の移動中に車内の同乗者を楽しませたい時にも、AFEELAの機能を通じて外出先からPlayStationの体験を楽しめる。

ソニー・ホンダモビリティは、多様な知を繋げ、最先端テクノロジーを追求するMobility Tech Companyとして、人の感性や行動へ働きかけていくモビリティの革新を実現していく。

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、1994年に日本で初代PlayStationを発売して以来、エンタテインメントとイノベーションの限界を超える努力を続けてきた。時代を象徴するハードウェア、先駆的なネットワークサービス、数々のゲームタイトルなど、PlayStationの製品とサービスを通じ、革新的で心を揺さぶる感動体験を世界中のプレイヤーに届けている。