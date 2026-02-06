ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

「生で走ってる姿を見てみたい」シャオミのスーパーEV『SU7 Ultra』、『グランツーリスモ7』登場がSNSで話題に

『グランツーリスモ7』に登場するシャオミの高性能電気自動車『SU7 Ultra』
  • 『グランツーリスモ7』に登場するシャオミの高性能電気自動車『SU7 Ultra』
  • 『グランツーリスモ7』に登場するシャオミの高性能電気自動車『SU7 Ultra』
  • 『グランツーリスモ7』に登場するシャオミの高性能電気自動車『SU7 Ultra』
  • 『グランツーリスモ7』に登場するシャオミの高性能電気自動車『SU7 Ultra』
  • シャオミ SU7 Ultra
  • シャオミ SU7 Ultra
  • シャオミ SU7 Ultra
  • シャオミ SU7 Ultra

Xiaomi（シャオミ）の高性能電気自動車『SU7 Ultra』が、PlayStation4およびPlayStation5向けレーシングシミュレーションゲーム『グランツーリスモ7』に登場。SNSでは、「生で走ってる姿を見てみたい」「凄い車なのは確か」など、話題になっている。

【画像】、『グランツーリスモ7』に登場するシャオミ『SU7 Ultra』

本車両は、今後配信予定のアップデート1.67の一部として実装され、シャオミにとってグランツーリスモ7への初参戦となる記念すべきマイルストーンである。アップデート配信後、世界中のプレイヤーは、この高性能ラグジュアリーEVの卓越した走行性能をバーチャルトラック上で体験できる。

「グランツーリスモ」シリーズは、リアルなドライビング体験と厳格な車両選定で知られるレーシングシミュレーションのベンチマークであり、これまで歴史あるグローバルブランドの高性能モデルを中心に構成されてきた。

『グランツーリスモ7』に登場するシャオミの高性能電気自動車『SU7 Ultra』『グランツーリスモ7』に登場するシャオミの高性能電気自動車『SU7 Ultra』

今回のシャオミとポリフォニー・デジタルのコラボレーションは2025年6月7日に正式発表され、先進技術と圧倒的パフォーマンスを備えるSU7 Ultraが、厳選された車両ラインアップに加わることで大きな注目を集めている。

シリーズプロデューサーの山内一典氏は、北京やニュルブルクリンク北コース、筑波サーキットなどでSU7 Ultraを試乗し、シャオミEVの経営陣・技術陣と意見交換を実施。両社は、実車と極めて高い一致性を持つデジタルモデルの構築に注力し、シャオミEVの車両ダイナミクスチームも福岡のスタジオで最終検証に参加した。

SU7 Ultraは、自社開発のトライモーターシステムを搭載し、最高出力1548馬力、最大トルク1770Nmを発揮。800V高電圧プラットフォームにより0-100km/h加速は1.98秒を達成する。サスペンションは前ダブルウィッシュボーン、後5リンク式を採用し、快適性と高いハンドリング性能を両立。航続距離はCLTCモードで630km、急速充電では10％から80％まで約11分と、実用性も高い。

『グランツーリスモ7』に登場するシャオミの高性能電気自動車『SU7 Ultra』『グランツーリスモ7』に登場するシャオミの高性能電気自動車『SU7 Ultra』

量産仕様のSU7 Ultraは2025年4月、ニュルブルクリンク北コースに初挑戦し、7分04秒957というラップタイムで電動エグゼクティブカー最速記録を更新した。この成果は、電動パワートレイン、トルクベクタリング、先進エアロダイナミクスを徹底追求した開発姿勢の結晶だとしている。

X（旧Twitter）では、「低速域の身のこなしの方が異質に感じる」「凄い車なのは確か」「生で走ってる姿をコースサイドから見てみたいわw」「カッコ良くてずっとスケープスムービー見てます」などのコメントが寄せられ、注目が集まっている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

シャオミ（Xiaomi、小米汽車）

ソニー・インタラクティブエンタテインメント

グランツーリスモ

電気自動車 EV、PHEV、BEV

トピック

口コミ記事

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES