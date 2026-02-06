「生で走ってる姿を見てみたい」シャオミのスーパーEV『SU7 Ultra』、『グランツーリスモ7』登場がSNSで話題に

Xiaomi（シャオミ）の高性能電気自動車『SU7 Ultra』が、PlayStation4およびPlayStation5向けレーシングシミュレーションゲーム『グランツーリスモ7』に登場。SNSでは、「生で走ってる姿を見てみたい」「凄い車なのは確か」など、話題になっている。

【画像】、『グランツーリスモ7』に登場するシャオミ『SU7 Ultra』

本車両は、今後配信予定のアップデート1.67の一部として実装され、シャオミにとってグランツーリスモ7への初参戦となる記念すべきマイルストーンである。アップデート配信後、世界中のプレイヤーは、この高性能ラグジュアリーEVの卓越した走行性能をバーチャルトラック上で体験できる。

「グランツーリスモ」シリーズは、リアルなドライビング体験と厳格な車両選定で知られるレーシングシミュレーションのベンチマークであり、これまで歴史あるグローバルブランドの高性能モデルを中心に構成されてきた。

今回のシャオミとポリフォニー・デジタルのコラボレーションは2025年6月7日に正式発表され、先進技術と圧倒的パフォーマンスを備えるSU7 Ultraが、厳選された車両ラインアップに加わることで大きな注目を集めている。

シリーズプロデューサーの山内一典氏は、北京やニュルブルクリンク北コース、筑波サーキットなどでSU7 Ultraを試乗し、シャオミEVの経営陣・技術陣と意見交換を実施。両社は、実車と極めて高い一致性を持つデジタルモデルの構築に注力し、シャオミEVの車両ダイナミクスチームも福岡のスタジオで最終検証に参加した。

SU7 Ultraは、自社開発のトライモーターシステムを搭載し、最高出力1548馬力、最大トルク1770Nmを発揮。800V高電圧プラットフォームにより0-100km/h加速は1.98秒を達成する。サスペンションは前ダブルウィッシュボーン、後5リンク式を採用し、快適性と高いハンドリング性能を両立。航続距離はCLTCモードで630km、急速充電では10％から80％まで約11分と、実用性も高い。

量産仕様のSU7 Ultraは2025年4月、ニュルブルクリンク北コースに初挑戦し、7分04秒957というラップタイムで電動エグゼクティブカー最速記録を更新した。この成果は、電動パワートレイン、トルクベクタリング、先進エアロダイナミクスを徹底追求した開発姿勢の結晶だとしている。

X（旧Twitter）では、「低速域の身のこなしの方が異質に感じる」「凄い車なのは確か」「生で走ってる姿をコースサイドから見てみたいわw」「カッコ良くてずっとスケープスムービー見てます」などのコメントが寄せられ、注目が集まっている。