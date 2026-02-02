1548馬力の高性能EV、『グランツーリスモ7』に登場…シャオミ『SU7 Ultra』

Xiaomi(シャオミ)とソニー・インタラクティブエンタテインメントの子会社であるポリフォニー・デジタルは、シャオミの高性能電気自動車『SU7 Ultra』がPlayStation4およびPlayStation5向けレーシングシミュレーションゲーム『グランツーリスモ7』に登場したと発表した。

【画像全4枚】

本車両は今後配信予定の「アップデート1.67」の一部として実装され、シャオミにとってグランツーリスモ・フランチャイズへの初参戦という記念すべきマイルストーンとなる。アップデートは配信され、世界中のプレイヤーがこの高性能ラグジュアリーカーの卓越した走行性能をゲーム内のバーチャルトラックで体験できる。

レーシングシミュレーションのベンチマークとして知られる「グランツーリスモ」シリーズは、極めてリアルなドライビング体験と厳格な車両選定基準で世界的に高い評価を得ている。これまで同シリーズは、歴史あるグローバルブランドによるクラシックな高性能モデルを中心に構成されてきた。

シャオミとポリフォニー・デジタルのコラボレーションは2025年6月7日に正式発表されており、卓越したパフォーマンスと先進的な技術革新を備えるSU7 Ultraは、グランツーリスモシリーズの厳選された車両ラインアップに新たに加わる存在として、世界中のプレイヤーおよび自動車ファンから大きな注目を集めている。

グランツーリスモシリーズのプロデューサーである山内一典氏は、北京、ニュルブルクリンク北コース、筑波サーキットなど複数の場所でSU7 Ultraを実際に試乗し、シャオミEVの経営陣およびエンジニアリングチームと綿密な意見交換を行った。

世界中のプレイヤーにSU7 Ultraの真の走行体験を届けるため、両社はゲーム内における高精度なデジタル車両モデルの構築に注力。専門的な技術プロセスを通じて、バーチャルカーと実車との極めて高い一致性を実現している。その一環として、シャオミEVの車両ダイナミクス性能チームは、最終的な走行体験の検証に参加するため、福岡にあるポリフォニー・デジタルのスタジオを訪問。ゲーム内で再現されるSU7 Ultraが、実車のダイナミクス特性を正確に反映していることを確認した。

SU7 Ultraは、自社開発の「Dual V8s+V6s Xiaomi Hyper Tri-Motor」システムを搭載し、最高出力1548馬力、最大トルク1770Nmという圧倒的なパフォーマンスを発揮する。800V高電圧プラットフォームと組み合わせることで、0-100km/h加速は1.98秒(ワンフットロールアウト非適用)を達成し、スーパーカー級の加速性能を実現している。

サスペンションには、フロントにダブルウィッシュボーン式、リアに5リンク式を採用。さらに、デュアルチャンバーエアスプリングと高性能アダプティブダンパーを組み合わせることで、卓越したハンドリング性能と快適な乗り心地を高次元で両立している。CLTCモードでの航続距離は630kmを確保し、急速充電では10%から80%までをわずか11分で充電可能。パフォーマンスと実用性の理想的なバランスを実現している。

シャオミEVのハイパフォーマンス・フラッグシップモデルとして、SU7 Ultraの量産仕様車は2025年4月1日にニュルブルクリンク北コースへ初挑戦した。オプションのトラックパッケージを装着したSU7 Ultraは、7分04秒957という驚異的なラップタイムを記録し、同コースにおける電動エグゼクティブカーの最速記録を更新した。

この記録達成は、サーキット性能を徹底的に追求した開発姿勢の結晶であり、最高水準の電動パワートレイン、シャシー・トルクベクタリング制御、そして先進的なエアロダイナミクス設計によって支えられている。

これまでに、シャオミグループ創業者・会長兼CEOである雷軍(Lei Jun)は、SU7 Ultraが『グランツーリスモ7』への収録車両として選ばれたことに大きな喜びを示し、より多くの『グランツーリスモ7』プレイヤーや自動車カルチャーの愛好家に、シャオミEVが手がける高性能スマートビークルの魅力を体感してもらえることへの期待を語っている。

また、2025年にはSU7 Ultraがスペイン、シンガポール、日本、ベルリンなど、複数の国・地域で展示され、世界中の自動車業界関係者やエンスージアストから高い評価を獲得した。シャオミEVがグローバル戦略を加速させる中、パワーとインテリジェンスを融合したこのパフォーマンスモデルは、バーチャルとリアルの両方のトラックにおいて、その技術力と存在感を世界へ発信している。

今回の登場を記念し、ポリフォニー・デジタルは『グランツーリスモ7』内の歴史あるモンツァ・サーキットを舞台に、SU7 Ultraを使用した公式ラップタイムチャレンジを2週間にわたり開催。世界中のプレイヤーが参加し、タイムを競い合うイベントとなる。