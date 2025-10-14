11/25申込締切 中国主要自動車メーカー10社の財務分析と今後のシナリオ

会員登録はこちら

株式会社矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニット エネルギー＆モビリティグループ 研究員 西村 玄 氏

2025年の中国新車市場では、新エネルギー車（NEV）の販売比率が5割超で推移し、世界全体のEVシフトを牽引している。さらに、民営・新興メーカーの台頭により、乗用車販売における自国ブランドのシェアは6割を上回るなど、NEVは同国の主力産業へと成長した。その一方、過当競争を背景に各社の収益性低下や財務リスクが度々指摘されるようになっている。

本講演では、中国の主要自動車メーカー10社（BYD、吉利汽車、長城汽車、賽力斯、上海汽車、長安汽車、広州汽車、NIO、Xpeng、Leapmotor）を対象に収益性と財務健全性を比較・分析し、収益構造とリスクの可視化、また新規参入企業を含む市場全体の今後のシナリオを読み解く。

1. 2025年の中国自動車業界

2. 主要自動車メーカーの財務基礎データ比較

3. 主要自動車メーカーの収益性比較

4. 主要自動車メーカーの財務健全性比較

5. 異業種からの参入、Huawei・Xiaomiの戦略

6. 財務分析を踏まえた今後のシナリオ

7. 質疑応答

西村 玄 氏

株式会社矢野経済研究所 インダストリアルテクノロジーユニット エネルギー＆モビリティグループ 研究員

前職：大手証券会社

2023年（株）矢野経済研究所入社。自動車産業グループに研究員として配属。担当領域はカーボンニュートラル燃料、車載モータ、xEV熱マネジメントなど。金融の知見を活かし、自動車OEM、サプライヤの分析も開始。

オンラインセミナー概要

