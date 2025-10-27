ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

1位は「250万円スタート」のマツダ新型電動SUV『EZ-60』…10月の新型車記事ベスト5

マツダ EZ-60
  • マツダ EZ-60
  • キア PV5（写真は韓国仕様）
  • 日産 ムラーノ の2026年モデル
  • レクサス LS 500 AWD ヘリテージエディション（米国仕様）
  • スズキ・クロスビー 改良新型

10月に公開された新型車の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。最も注目を集めたのは、長安マツダが発売した新型電動SUV『EZ-60』でした。


1位）マツダの新型SUVが約250万円から!?「バグってる」「買わない理由がない」など驚きの声殺到：160 Pt.

マツダと長安汽車の中国合弁、長安マツダは9月26日、新型電動SUV『EZ-60』を中国市場で正式に発売した。SNSでは「この車格で250万円スタートってバグってる」など驚きの声が集まり、話題となっている。
マツダブランド初のグローバル戦略にもとづく新エネルギーSUV





2位） ハイエースの牙城を崩すか、個性的デザインの「EVバン」が日本上陸…キア『PV5』発売は2026年春：112 Pt.

韓国の自動車メーカー「キア」が、2026年春頃に日本初上陸を果たす。商用車のBEV（バッテリー式電気自動車）に特化し、キアとしても新規車種となる『PV5』を第一弾として導入する。アウトドア需要も見込んだ仕様と個性的なデザインで、日本では独壇場の『ハイエース』市場に攻勢をかける。
キャンピングカーやピックアップトラックなど16種類バリエーションに対応





3位） 日産『ムラーノ』、「プロパイロット」搭載でハンズフリー運転が可能に…米2026年モデル：80 Pt.

日産自動車は、SUV『ムラーノ』の2026年モデルを米国で発表した。2026年モデルの最大の特徴は、プロパイロットアシスト2.1の搭載により、対応する道路でハンズオフ運転が可能になったことだ。
同時に全車四輪駆動仕様へと変更





4位） レクサスの最高峰セダン『LS』36年の歴史に幕、SNSでは「センチュリーが後継モデルに？」との期待も：77 Pt.

レクサスは現行『LS』の最終モデル、「LS 500 AWD ヘリテージエディション」を米国で発表、250台限定生産される。初代登場以来36年にわたる歴史に終止符が打たれる。SNSでは日本のファンも反応し「レクサスのフラッグシップセダン消滅かぁ」「センチュリーを海外市場で展開するのでは」など話題となっている。
最終仕様は「レクサス初」のボディカラー、内装をもって登場





5位） 「ヤリクロ超えたのでは？」スズキ『クロスビー』のフルモデルチェンジ級進化に「最近スズキすげぇな」などSNS興奮：71 Pt.

スズキは10月2日、コンパクトSUV『クロスビー』の改良新型を発売した。価格は215万7100円から。内外装デザインの刷新や安全装備の進化など、フルモデルチェンジ級とも言われるマイナーチェンジに、SNSでは「ヤリクロ超えたのでは？」「最近スズキすげぇな」など注目を集めている。
進化した性能、装備にはコンパクトSUVの勢力図を書き換えるかという期待感

《大矢根洋》

