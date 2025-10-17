ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産『ムラーノ』、「プロパイロット」搭載でハンズフリー運転が可能に…米2026年モデル

日産 ムラーノ の2026年モデル
  • 日産 ムラーノ の2026年モデル
  • 日産 ムラーノ の2026年モデル
  • 日産 ムラーノ の2026年モデル
  • 日産 ムラーノ の2026年モデル
  • 日産 ムラーノ の2026年モデル
  • 日産 ムラーノ の2026年モデル
  • 日産 ムラーノ の2026年モデル
  • 日産 ムラーノ の2026年モデル

日産自動車は、SUV『ムラーノ』の2026年モデルを米国で発表した。2026年モデルの最大の特徴は、プロパイロットアシスト2.1の搭載により、対応する道路でハンズオフ運転が可能になったことだ。

【画像】日産 ムラーノ の2026年モデル

2026年型ムラーノは、SV、SL、プラチナの3グレードで展開され、全グレードでインテリジェント四輪駆動システムを標準装備する。顧客からの強い要望を受け、今回から全車四輪駆動仕様となった。ベースグレードのSV AWDの希望小売価格は4万1670ドル（約630万円）に設定されている。

日産 ムラーノ の2026年モデル日産 ムラーノ の2026年モデル

プロパイロットアシスト2.1は、新設定のプラチナテクノロジーパッケージに含まれる。この先進技術により、ドライバーは対応する道路でハンドルから手を離し、ペダルから足を離すことができる。システムがステアリング、加速、ブレーキを制御する。また、レーンチェンジアシスト機能も備え、低速車両の追い越しを推奨し、支援する。

2026年モデルでは、SLコンフォートパッケージが新設定された。これにより、プラチナグレードの機能がSLグレードでも利用可能になる。具体的には、ベンチレーション機能付きマッサージシート、後席ヒーター、モーション作動式パワーリフトゲートなどが含まれる。

室内は後席の膝元スペースを拡大し、プッシュボタン式シフター、静電容量式タッチクライメートコントロールボタン、64色アンビエントライティング、セミアニリンレザーシートなどの現代的な装備を採用している。

日産 ムラーノ の2026年モデル日産 ムラーノ の2026年モデル

全面刷新されたムラーノは2025年モデルイヤーで導入された。超薄型LEDヘッドライト、フルワイドLEDテールライト、21インチホイールなどの上質なデザインが特徴だ。ニッサンセーフティシールド360を標準装備し、道路安全保険協会のトップセーフティピック+評価を獲得している。

技術面では、デュアル12.3インチディスプレイにGoogle built-inを搭載し、Google マップによるナビゲーションが利用できる。インビジブルフードビューや3D拡張インテリジェントアラウンドビューモニターなどのカメラ技術により、狭いガレージでの駐車や洗車レーンでの車輪合わせなど、日常の運転をサポートする。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 ムラーノ

日産自動車

SUV・クロスオーバー

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES