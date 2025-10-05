ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサスの最高峰セダン『LS』36年の歴史に幕、SNSでは「センチュリーが後継モデルに？」との期待も

レクサス LS 500 AWD ヘリテージエディション（米国仕様）
  • レクサス LS 500 AWD ヘリテージエディション（米国仕様）
  • レクサス LS 500 AWD ヘリテージエディション（米国仕様）
  • レクサス LS 500 AWD ヘリテージエディション（米国仕様）
  • 1990年のLS400と2019年のLS500
  • レクサス LS400（1990年）
  • レクサス LS400（1990年）
  • レクサス LS400（1990年）
  • トヨタ・センチュリーSUV

レクサスは現行『LS』の最終モデル、「LS 500 AWD ヘリテージエディション」を米国で発表、250台限定生産される。初代登場以来36年にわたる歴史に終止符が打たれる。SNSでは日本のファンも反応し「レクサスのフラッグシップセダン消滅かぁ」「センチュリーを海外市場で展開するのでは」など話題となっている。

【画像】レクサス『LS』の最終モデルと初代モデル

レクサスLS（日本では初代から3代目まではトヨタ『セルシオ』）は、フラッグシップラグジュアリーセダンの定義を築き、レクサスのブランドを一躍世に知らしめた。その最終モデルは、洗練されたスタイルと実質を兼ね備えた特別仕様として登場する。

外装には、レクサス初となる新色「ナインティノワール」を採用。深みのある洗練されたブラックが、ダークな外装モールディングやガーニッシュと美しく調和する。20インチスプリット20スポークアルミホイールは、より豊かなダークグレーメタリック仕上げを特徴とし、セダンの堂々とした存在感を高めながら、ノイズリダクション技術も組み込んでいる。

内装では、LS初となるリオハレッド内装を採用し、乗員を豊かで鮮やかなラグジュアリー空間で包み込む。センターコンソールには、エッチング加工されたレクサス LSヘリテージエディションエンブレムが配置され、LSのエレガントなシルエットがデザインされている。このデザインはヘッドレストにも刺繍として施され、洗練された独占性と、このモデルの輝かしい系譜への控えめな敬意を表現している。

パワートレインには、3.4リットルツインターボV6エンジンを搭載。416hpのパワーと442lb-ftのトルクを発生、ピストントップのリップ形状により、低エミッションとエンジン冷間時の静粛性を実現している。LS500 AWD ヘリテージエディションの価格は9万9280ドル（約1463万円）から。

X（旧Twitter）では、「レクサスのフラッグシップセダン消滅かぁ」「セダンよりミニバン、SUVに重点を置くようになってるし 米国でレクサスLSが勝負できる余地はほぼないか」といったコメントのほか、「代わる新型セダンを開発中か?」「LS生産終了してセルシオ復活して欲しい」など早くも次期型に関する期待の声が寄せられている。

また「LSが販売終了になってセンチュリーが海外で販売される？」「センチュリーは最高級ブランドと位置付けて海外展開強化するんかな」など、現在は日本と中国で販売されているトヨタのフラッグシップ『センチュリー』がLSの後継となるといった噂も囁かれている。

《宗像達哉》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス LS

レクサス（Lexus）

セダン

注目の記事

口コミ記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES