ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサスの新型「6輪ミニバン」の全貌が明らかに！「LS」はラグジュアリーセダンから「ラグジュアリースペース」へ…ジャパンモビリティショー2025

レクサス LSコンセプト
  • レクサス LSコンセプト
  • レクサス LSコンセプト
  • レクサス LSコンセプト
  • レクサス LSコンセプト
  • レクサス LSコンセプト
  • レクサス LSコンセプト
  • レクサス LSコンセプト
  • レクサス LSコンセプト

レクサスは29日、「ジャパンモビリティショー2025」で新型『LSコンセプト』を世界初公開した。従来のラグジュアリーセダンから大きくイメージチェンジを果たし、広大な室内空間をもつ「6輪のミニバン」として生まれ変わる。

【画像】ジャパンモビリティショー2025で公開された「LSコンセプト」

レクサスは、高級車ブランドのフラッグシップの座を新たな「センチュリー」ブランドに譲ることで、「挑戦する」ブランドへと進化する。その象徴となるのが新型LSだ。

レクサス LSコンセプトレクサス LSコンセプト

これまでのラグジュアリーセダンのイメージから完全に脱却し、6輪（前2輪、後4輪）のミニバンとして生まれ変わる。LSの“S”をセダンではなく「スペース（空間、宇宙）」と捉えることで、唯一無二のラグジュアリーカーとなる。3列目シートまでを快適な空間とするべく、後輪のタイヤを小さくし居住スペースを確保。さらに車体を支えるため後輪を片側2輪とし、個性あふれるスタイリングとした。

室内空間は広く、3列目でも2列目と同等のスペースを確保。2列目シートは回転することで、向かい合わせに座ることも可能に。次世代のショーファーカーならではの商談スペースに変身する。ウインドウのルーバーやドアパネルに本杢をあしらうことで、安らぎを感じさせつつ高級感のあるインテリアとなっているのも特徴だ。

レクサス LSコンセプトレクサス LSコンセプト

現時点ではコンセプトモデルだが、実現に向けて「本気で」開発が進められているという。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

レクサス LS

レクサス コンセプトカー

レクサス（Lexus）

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

ミニバン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES