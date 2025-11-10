ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

中国長城汽車、ボルグワーナーのデュアルインバーターを追加採用…ハイブリッド車とPHEVに

ボルグワーナーのデュアルインバーター
  • ボルグワーナーのデュアルインバーター

ボルグワーナーは、中国の自動車メーカーのグレートウォールモーター（長城汽車）から新たにデュアルインバーター2件のプロジェクトを受注したと発表した。

2026年に量産開始予定で、既に発表済みの2件に続く追加受注となる。

同社のデュアルインバーターは高度に統合された設計を採用し、単一のコントローラーで2つのモーターの同期制御と駆動を可能にする。これにより、パッケージングの柔軟性と設置の利便性が大幅に向上する。独自のパッケージング技術を活用することで、コンパクトな構造内に異なるパワーモジュールを構成でき、重量とコストの両方を効果的に削減できる。

技術面では、最新世代のバイパーパワースイッチを含む両面冷却設計のパワーモジュールを採用している。これにより、片面冷却と比較して熱抵抗を最大50%削減し、パワー密度を大幅に向上させる。また、同じサイズのモジュール内に異なるタイプの半導体ダイをパッケージングできるため、中国軽量車両試験サイクル（CLTC）の効率基準への適合を確保している。

適応型バッテリー電圧調整機能により、モーターの定出力および高効率動作範囲を大幅に拡張し、システム全体の効率を向上させる。

プラットフォームベースの設計により、幅広いハイブリッド車両アプリケーションとの互換性を実現している。新たに受注した2つのプロジェクトのうち、ハイブリッド電気自動車（HEV）用デュアルインバーターはDC/DCコンバーターを統合し、電圧ブーストモジュールのオプションを提供する。一方、プラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）用デュアルインバーターは、ブーストモジュールとDC/DCコンバーターの両方を省略している。この高度に柔軟なモジュラーアプローチにより、顧客の製品反復を加速し、開発・設計コストを大幅に削減できる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ボルグワーナー（BorgWarner）

長城汽車

ハイブリッドカー HV、HEV

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES